Las afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) , a través de la División Afiliaciones, confirmó que a partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigencia un nuevo sistema de renovación electrónica para quienes se presentan en atención al público.

En una primera etapa, esta modalidad abarca dos casos específicos como la renovación de estudiantes a cargo , en el marco de la Ley 4282 y su modificatoria, y la renovación de familiares a cargo (esposo/a o conviviente) sin pago de aportes.

Los afiliados podrán realizar el trámite de forma remota , enviando la documentación electrónica requerida desde un dispositivo móvil o una computadora con conexión a Internet para poder realizar con éxito el proceso.

Este sistema permitirá agilizar gestiones y simplificar procesos. La implementación de esta herramienta apunta a mejorar la atención, optimizar recursos y garantizar mayor comodidad para los afiliados en toda la provincia.

El ISJ en Córdoba

La Delegación Córdoba implementó un nuevo procedimiento de digitalización del sistema. Durante 2024, la Delegación Córdoba llevó adelante importantes tareas para garantizar el acceso a la salud de los afiliados: hubo 547 derivaciones para 317 pacientes derivados.

La Delegación Córdoba atiende de lunes a viernes de 7:30 a 18:30, en Acceso Colón 501 esquina Jujuy, en la capital cordobesa. Estas acciones fortalecen la presencia del ISJ fuera de la provincia y aseguran que los afiliados reciban atención eficiente y de calidad, incluso en situaciones de alta complejidad médica.