jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 21:14
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Tras dos días de intensa búsqueda, hallaron en el Dique El Cajón los cuerpos de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Conmoción en Córdoba.

Conmoción en Córdoba.

La provincia de Córdoba vive horas de conmoción tras la confirmación de la muerte de Cristian Sergio Fink (37) y su hijo Álvaro Fink Olariaga (3), quienes se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre en Capilla del Monte.

Lee además
central cordoba (se) deja a estudiantes en cero con un triunfo 2-0

Central Córdoba (SE) deja a Estudiantes en cero con un triunfo 2-0
Vélez campeón de la Supercopa Argentina
¡Felicidades!

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: venció 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los cuerpos fueron encontrados este jueves por la tarde en las profundidades del Dique El Cajón, enganchados entre ramas a varios metros de profundidad. El hallazgo fue realizado por personal del DUAR y de la Policía provincial, luego de un intenso operativo que incluyó buzos, drones, perros rastreadores y más de 100 efectivos de distintas fuerzas.

Cómo fue la búsqueda

Cristian y su hijo habían salido a pasear con el objetivo de “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir. Al no regresar a su casa, la familia inició una búsqueda por la zona del río Calabalumba. Horas después hallaron el auto del hombre, un Chevrolet Aveo gris, estacionado a unos 600 metros del balneario Águila Blanca, con las llaves colocadas y sin signos de violencia.

image

El hallazgo del vehículo activó un operativo de búsqueda oficial, que se extendió durante toda la noche y el día siguiente. Los equipos recorrieron márgenes del lago, edificaciones cercanas y zonas de difícil acceso en el terreno serrano hasta llegar a la trágica localización.

Investigación en curso

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua, se encuentra investigando el caso. Según trascendió, la primera hipótesis es que el niño podría haber quedado atrapado en el agua y que su padre se arrojó para intentar rescatarlo, aunque este escenario todavía no fue confirmado oficialmente.

El presidente de Vialidad de Córdoba, Hugo Ponce, pidió prudencia y respeto hacia los familiares: “Se trata de un episodio muy doloroso para toda la comunidad de Capilla del Monte, por lo que solicitamos paciencia mientras se completan las pericias”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Central Córdoba (SE) deja a Estudiantes en cero con un triunfo 2-0

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: venció 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero

Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 8

Carlos Sadir participará del encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba

Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN y envió el decreto al Senado

Lo que se lee ahora
El cuerpo de Alejandro Ainsworth fue identificado este jueves por su familia. (Foto: TN).
Internacional.

Encontraron muerto al turista argentino desaparecido en Río de Janeiro

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía
Capital.

San Salvador de Jujuy: arrestaron a dos hombres en pleno centro por amenazar a un policía

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

Este jueves no hay clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago
Zona B.

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

El operativo sanitario llega al interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser
Cronograma.

El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel