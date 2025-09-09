Carlos Sadir participará del encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, será parte de la reunión de mandatarios provinciales que se realizará el viernes 12 de septiembre en la Sociedad Rural de Río Cuarto . La convocatoria forma parte de la agenda del bloque Provincias Unidas, que busca mostrar unidad y proyectarse políticamente tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

El bloque Provincias Unidas reunirá este viernes a seis gobernadores: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). La reunión se llevará a cabo en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, y se prevé que pueda sumarse algún otro mandatario.

Distancia de la Casa Rosada

Varios gobernadores ya habían expresado sus reservas respecto de la convocatoria lanzada por la Casa Rosada, difundida por el vocero presidencial Manuel Adorni. Según señalaron en público y en privado, tras más de un año de promesas incumplidas no ven estímulos para acercarse al oficialismo.

El salteño Gustavo Sáenz fue uno de los más explícitos al describir la postura de los mandatarios: “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”. Este comentario refleja el malestar por la falta de cumplimiento de compromisos y los desafíos políticos internos que enfrentan los gobernadores en sus distritos.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, también manifestó en redes sociales la necesidad de “dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones” y de enfrentar los problemas presentes de la ciudadanía, ante la falta de respuestas del gobierno nacional. Según indicó, “la gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

En paralelo, algunos mandatarios felicitaron a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, por su triunfo en las elecciones provinciales ante candidatos de La Libertad Avanza, un gesto que se interpreta como un posicionamiento frente al oficialismo nacional.

El encuentro de Provincias Unidas se produce en un momento político complejo, ya que cada gobernador se encuentra en plena campaña electoral de cara al 26 de octubre. En sus distritos, el oficialismo provincial debe enfrentar listas de candidatos libertarios que muestran una fuerte agresividad en comparación con otros espacios políticos tradicionales.

Un bloque con proyección

El encuentro no solo servirá para intercambiar posiciones, sino también para fortalecer la coordinación entre los mandatarios. Con la confirmación de Carlos Sadir, Jujuy se incorpora activamente a un bloque que pretende consolidar su influencia política, mientras los gobernadores discuten cómo enfrentar la próxima etapa electoral y el escenario político del país en los próximos años.