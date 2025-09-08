Jujuy y el departamento de La Vienne renovaron vínculos de cooperación recíproca

Convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne-

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, formalizó la renovación del convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne (Francia), estableciendo su vigencia para el período 2025-2028. Esta decisión consolida una relación bilateral iniciada en 2021, que ya contempló 15 misiones entre ambos territorios y fortaleció las capacidades de médicos, bomberos y otros profesionales de la salud.

image Convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne- En ese marco, el Gobernador comentó que “en esta nueva etapa vamos a avanzar en la creación de una plataforma común para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, SAME y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas rápidas, coordinadas y de calidad”.

Asimismo, confirmó que “impulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formación de recursos humanos en emergencias”.

image Convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne. Por otra parte y en compañía del director del SAME, Pablo Jure, Sadir presentó los protocolos provinciales de gestión de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con Múltiples Víctimas y Catástrofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis.

“Gracias al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que nos acompañan, avanzamos en esta cooperación que salva vidas y abre oportunidades para el futuro de nuestra provincia”, recalcó finalmente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.