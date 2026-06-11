Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen

El precio de una picada en Jujuy arranca desde los $2.500 y aparece como una de las opciones más elegidas para compartir durante los partidos del Mundial 2026. A pocos días del debut de la Selección Argentina, TodoJujuy consultó valores y alternativas para quienes buscan reunirse con amigos o familia.
El Mundial 2026 comenzará este jueves y la Selección Argentina jugará su primer partido el próximo martes, desde las 22 horas, horario argentino. En ese contexto, las picadas ya empiezan a estar entre los pedidos más consultados para acompañar la previa y el encuentro.
Cuánto cuesta una picada en Jujuy
Según el relevamiento, hay opciones desde $2.500, mientras que las picadas por kilo tienen un valor de $9.000.
También se ofrecen preparaciones especiales que pueden llegar a los $50.000, dependiendo de la cantidad y la variedad de productos incluidos.
Qué incluyen las bandejas
Las picadas pueden comprarse en bandejas de medio o de cuarto, acompañadas con maní y palitos salados.
Entre los productos que suelen incluirse hay distintos tipos de fiambres, como bondiola, mortadela, queso, salame y jamón.
Ya hay pedidos para el debut de Argentina
De cara al partido del martes, ya comenzaron los encargos para retirar antes del debut de la Selección Argentina.
La gente está pidiendo las picadas con anticipación para tenerlas listas antes del encuentro, que se jugará desde las 22 horas en horario argentino.
Embed - PICADAS EN JUJUY PARA EL MUNDIAL 2026: LOS PRECIOS
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