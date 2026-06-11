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11 de junio de 2026 - 09:28
Jujuy.

Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen

TodoJujuy salió a buscar precios de picadas en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Ya hay encargos para retirar el martes antes del partido.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
picadas selección argentina

El precio de una picada en Jujuy arranca desde los $2.500 y aparece como una de las opciones más elegidas para compartir durante los partidos del Mundial 2026. A pocos días del debut de la Selección Argentina, TodoJujuy consultó valores y alternativas para quienes buscan reunirse con amigos o familia.

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El Mundial 2026 comenzará este jueves y la Selección Argentina jugará su primer partido el próximo martes, desde las 22 horas, horario argentino. En ese contexto, las picadas ya empiezan a estar entre los pedidos más consultados para acompañar la previa y el encuentro.

picada

Cuánto cuesta una picada en Jujuy

Según el relevamiento, hay opciones desde $2.500, mientras que las picadas por kilo tienen un valor de $9.000.

También se ofrecen preparaciones especiales que pueden llegar a los $50.000, dependiendo de la cantidad y la variedad de productos incluidos.

picadas precios

Qué incluyen las bandejas

Las picadas pueden comprarse en bandejas de medio o de cuarto, acompañadas con maní y palitos salados.

Entre los productos que suelen incluirse hay distintos tipos de fiambres, como bondiola, mortadela, queso, salame y jamón.

Ya hay pedidos para el debut de Argentina

De cara al partido del martes, ya comenzaron los encargos para retirar antes del debut de la Selección Argentina.

La gente está pidiendo las picadas con anticipación para tenerlas listas antes del encuentro, que se jugará desde las 22 horas en horario argentino.

Embed - PICADAS EN JUJUY PARA EL MUNDIAL 2026: LOS PRECIOS

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