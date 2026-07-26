Hará circulación restringida en calle Belgrano al 800: desde cuándo y los motivos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir de este lunes 27 comenzarán las obras de puesta en valor de la fachada de la Basílica Menor de San Francisco, por lo que se solicita a la comunidad circular con precaución por el sector debido a las modificaciones que habrá en la vía pública.

Los trabajos requerirán la instalación de andamios sobre calle Belgrano al 800, una intervención que obligará a reforzar las medidas de seguridad para proteger a quienes transiten por la zona.

Basílica San Francisco. Habrá señalización y personal para ordenar la circulación Desde la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte indicaron que durante el desarrollo de la obra se colocará señalización preventiva y habrá personal destinado a orientar el paso de peatones y ordenar la circulación en el sector.

Ante esta situación, recomendaron prestar atención a la cartelería, respetar los vallados y seguir las indicaciones de los agentes que trabajarán en el lugar para evitar inconvenientes.

Recomiendan planificar los recorridos Debido a la presencia de estructuras de trabajo sobre la vereda, las autoridades pidieron a quienes deban transitar por calle Belgrano al 800 hacerlo con mayor precaución y, en caso de ser posible, optar por recorridos alternativos para facilitar el avance de las tareas y evitar demoras. Asimismo, solicitaron la colaboración de comerciantes, vecinos y transeúntes para garantizar una circulación segura mientras se desarrollan las obras.

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