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24 de julio de 2026 - 16:28
Jujuy.

La Basílica San Francisco conmemora 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís

La comunidad franciscana de Jujuy vive una jornada especial con misas, reconciliación y actividades culturales en homenaje a San Francisco de Asís y San Francisco Solano.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Actividades en la Basílica San Francisco.

Actividades en la Basílica San Francisco.

La Basílica San Francisco de Jujuy atraviesa una jornada especial en el marco de la conmemoración por los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís, una fecha que invita a recordar su legado espiritual, su amor por la creación y su mensaje de paz.

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En diálogo con Canal 4, el padre Fray Carlos Paz explicó que este año se recuerdan “800 años del tránsito de San Francisco de Asís” y que, además, la jornada tiene un significado particular por la celebración de San Francisco Solano.

Hoy muy especialmente celebramos a uno de sus hijos, hermanos nuestros, San Francisco Solano, al cumplir su fiesta”, señaló.

Una jornada que comenzó con música

Las actividades comenzaron con una propuesta artística dentro de la Basílica. “Arrancamos la jornada con un gran concierto”, contó Fray Carlos Paz. La presentación estuvo a cargo de estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Música de Jujuy, con piano y coro.

Fray Carlos Paz / La Basílica San Francisco conmemora 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís.

Fray Carlos Paz / La Basílica San Francisco conmemora 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís.

El sacerdote destacó que la institución tiene como protector a San Francisco Solano y valoró el homenaje realizado por los alumnos junto a la profesora Verónica. “Nos han hecho disfrutar este momento en homenaje a San Francisco Solano”, expresó.

Misa solemne y celebración de la reconciliación

Las actividades continuarán durante la tarde y la noche. A partir de las 17.30 se realizará la celebración de la reconciliación, mientras que a las 20 tendrá lugar la segunda misa del día, que será la misa solemne.

Todo el día procuramos vivirlo en la profundidad del corazón creyente y esperanzado”, expresó Fray Carlos Paz.

“La paz es una profunda necesidad de la humanidad”

Al referirse al legado de San Francisco de Asís, el sacerdote remarcó su vigencia en el contexto actual.

San Francisco de Asís es un santo muy querido por su enorme corazón, su enorme amor a Dios y al prójimo, su gratitud por la creación y, sobre todo, por su mensaje de paz”, afirmó y agregó: “Creo que en estos momentos de la historia, la paz es una profunda necesidad de la humanidad”.

La conmemoración busca mantener vivo ese mensaje a través de la oración, la música y el encuentro de la comunidad.

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