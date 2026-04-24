La iglesia San Francisco lanzó una campaña solidaria para reunir alimentos en Jujuy

La iglesia San Francisco puso en marcha una campaña solidaria para recolectar alimentos no perecederos y destinarlos a familias e instituciones que atraviesan situaciones difíciles en Jujuy.

La propuesta fue impulsada en el marco de los 800 años de la Pascua de San Francisco y también como un gesto de homenaje al papa Francisco. Así lo explicó el Fray Dante , quien remarcó que la iniciativa nació desde el Consejo de la Basílica junto a los padres franciscanos y los laicos que integran ese espacio.

“Queríamos enmarcar dentro de esos dos homenajes un servicio solidario” “Queríamos enmarcar dentro de esos dos homenajes un servicio solidario”

, expresó, y agregó que se trata de “un gesto solidario con los demás”.

Fray Dante - Iglesia San Francisco Fray Dante - Iglesia San Francisco Realizan campaña de donación de alimentos

Hasta cuándo se reciben las donaciones en la iglesia San Francisco

La campaña estará vigente hasta este domingo 26 de abril. Quienes deseen colaborar pueden acercar alimentos no perecederos a la Basílica, donde encontrarán un canasto especialmente destinado para la colecta, o bien entregarlos en la secretaría de la iglesia.

“Entrás a la iglesia y te vas a encontrar con un canasto, ahí podés dejar los alimentos o bien acercarte a la secretaría”, explicó Dante.

La intención es reunir la mayor cantidad posible de mercadería para asistir a personas que hoy necesitan una ayuda concreta. “No creo que lo que juntemos abarque a todos, pero si uno va conociendo en el camino familias que la están pasando mal, entonces también para destinarlas hacia ellos”, señaló.

A quiénes estará destinada la ayuda

Según detalló, los alimentos serán entregados a una institución de bien público o a familias que la propia comunidad de San Francisco ya conoce y sabe que están atravesando momentos difíciles.

Dante explicó que la realidad social actual fue uno de los motores de esta campaña. “En nuestro país no terminamos de salir de este problema económico”, sostuvo. También mencionó que muchas familias no consiguen trabajo, lo perdieron o no tienen cómo sostener el día a día.

En ese sentido, destacó que la respuesta de la gente ya comenzó a sentirse. “Nosotros estamos recibiendo muchísima mercadería”, afirmó.

Además, contó que incluso durante la campaña ya pudieron asistir a una familia integrada por una mujer chilena, un hombre venezolano y su hija, que estaban de paso por Jujuy y no tenían dónde quedarse ni qué darle de comer a la nena.