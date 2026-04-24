Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta (Foto ilustrativa)

Causó conmoción la noticia del hallazgo del cadáver de una mujer en una casa sobre avenida Párroco Marshke . Graciela Delia Giannoni tenía 74 años y vivía sola en su casa de San Salvador de Jujuy acompañada por varios perros .

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Los animales quedaron a la deriva, por lo que rescatistas buscan ayuda para conseguirles un nuevo hogar. Julieta Solaligue confirmó que el caso la conocían del 2023. “La señora tenía demencia senil y se tiró al abandono ”, aseguró.

Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

“Nosotros ayudamos entre 6 personas durante un año y medio a alimentar a los animales. Eran 12 en ese tiempo. Después dejamos un tiempo porque era muy difícil entrar a esa casa, la señora vivía en total abandono”, recordó.

“Son perros miedosos y no sabemos cuánto tiempo van a poder estar ahí. Lo que sí pedimos es que nos ayuden con alimento. No necesitamos dinero”, dijo y agregó que lo más urgente “es buscarle una adopción, un lugar donde puedan estar”.

“Con el tiempo fue más grave la situación de los perros”

Abril Rojas es otra de las rescatistas que buscan un hogar para los animales. “Cuando comenzamos eran 12 perritos, ahora seguramente son menos porque en el transcurso del tiempo que ayudamos habían fallecido 1 o 2”.

Embed - RESCATISTAS PIDEN AYUDA

“Con el transcurso del tiempo fue más grave la situación”, recordó. “Los perros pasaban tal hambre que salían, llevaban un perrito y se lo metían adentro para comérselo, ahí fue donde intervenimos con alimentación”, destacó.

“Yo me adopté una perrita. Lo que pedimos es ayuda para que para tratar de ubicarlos permanentemente o transitoriamente, toda ayuda es bienvenida, también para la comida, para lo que puedan brindarse”, indicó.

Dio su número de teléfono 3885241421, para quienes deseen ayudar. “Pasamos el alias a quien quiera comunicarse, porque siempre la ayuda va a ser para la alimentación y la esterilización también de los machos, porque las hembras ya están esterilizadas”, señaló.

La muerte de Graciela y sus perros a la deriva

Graciela Delia Giannoni, conocida como “la Seño Graciela”, murió a los 74 años en su casa de avenida Párroco Marshke, donde vivía junto a sus perros. La noticia tomó repercusión el miércoles 22 de abril, cuando se conoció la situación de los animales que permanecían en la vivienda.

Graciela - "La Seño Graciela" - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara

Docente jubilada, ex directora y muy recordada por ex alumnas, colegas y vecinos, Giannoni dejó una huella en distintas instituciones educativas de Jujuy. Quienes la conocieron la describen como una maestra cercana, divertida y comprometida con la educación.

En los últimos años, su estado de salud y la soledad marcaron su vida cotidiana. En ese contexto, sus perros se convirtieron en su compañía más cercana. Para muchas personas de su entorno, la historia conmueve por el contraste entre el recuerdo de una docente querida y la dura realidad de sus últimos años.