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16 de abril de 2026 - 12:30
Mascotas.

Llevó a su perra a bañar y se la devolvieron muerta: qué hacer en Jujuy ante un caso así

Un fallo judicial por una perra que murió en Mar del Plata sentó precedente con una indemnización millonaria. Una especialista explicó cómo actuar en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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A partir de este hecho, surge una pregunta que también interpela a los dueños de mascotas en Jujuy: ¿qué hacer ante una situación similar?

Un caso que marcó un precedente

La perra había ingresado en buen estado de salud a una veterinaria y murió mientras estaba bajo su cuidado. La Justicia consideró que el comercio incumplió el deber de seguridad y aplicó las normas del derecho del consumidor.

El fallo contempló no solo el valor del animal, sino también el daño moral por el vínculo afectivo con su dueña.

Qué hacer ante un caso de negligencia

En diálogo con TodoJujuy, la abogada especializada en derecho animal Andrea Szecsi explicó cuáles son los pasos clave ante una situación de este tipo. “Lo más importante es poder constatar qué pasó y cuál fue la causa de muerte”, señaló.

En ese sentido, remarcó que uno de los puntos fundamentales es realizar una necropsia. “Eso permite determinar si hubo negligencia y avanzar tanto por la vía civil como penal”, explicó.

La responsabilidad de veterinarias y peluquerías caninas

La especialista indicó que estos casos no son aislados y pueden ocurrir por distintas causas.

Entre ellas, mencionó:

  • asfixia
  • mala manipulación
  • caídas durante el baño
  • uso indebido de sedantes

Además, remarcó que los establecimientos tienen una obligación clara. “Hay un deber de seguridad. El animal ingresa sano y debe salir en las mismas condiciones”, sostuvo.

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Qué derechos tienen los dueños en Jujuy

Desde el punto de vista legal, los dueños de mascotas están amparados por la ley de defensa del consumidor. Esto implica que los dueños de mascotas pueden realizar una denuncia, iniciar una demanda civil, reclamar daños y perjuicios e incluso impulsar una causa penal si corresponde.

    El caso también puso en valor el vínculo emocional entre las personas y sus mascotas, un aspecto que cada vez tiene más reconocimiento en los tribunales. “El daño moral existe porque hay un vínculo afectivo real”, explicó Szecsi.

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