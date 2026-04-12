Campaña de vacunación de mascotas: el cronograma de esta semana en San Salvador

San Salvador de Jujuy pondrá en marcha una nueva campaña de vacunación y castración para fortalecer el cuidado animal en distintos puntos de la capital. A través de la Dirección de Zoonosis, el municipio desarrollará jornadas de castraciones , vacunación y registro de mascotas, con el objetivo de acercar estos servicios a los vecinos y reforzar la tenencia responsable en cada barrio.

Jujuy. El comunicado de Gimnasia de Jujuy por la amenaza de bomba en el aeropuerto

El esquema previsto incluye actividades a lo largo de cinco días, con presencia del quirófano móvil en varios sectores de la ciudad y una jornada específica destinada a vacunación y registro . La propuesta apunta a facilitar el acceso a prestaciones gratuitas vinculadas a la salud animal, en una política que busca ampliar la cobertura y descentralizar la atención.

El cronograma comenzará el lunes 13 en Alto Comedero . Allí, el quirófano móvil estará desde las 8 en el sector de las 10 Hectáreas, puntualmente en la manzana AP1 lote 10. De esta manera, los vecinos de esa zona podrán acercarse con sus mascotas para acceder al servicio de castración.

El martes 14, el operativo continuará en barrio Campo Verde, en avenida Flor del Pago 1111. En este caso, la atención será en doble turno, a las 8 y a las 14, para permitir que más personas puedan asistir con sus animales y aprovechar las castraciones gratuitas.

Para el miércoles 15, el dispositivo se trasladará a la Delegación Municipal de Reyes. Al igual que en la jornada anterior, habrá atención por la mañana y por la tarde, lo que permitirá ampliar la cobertura y sostener el ritmo de intervenciones durante toda la semana.

El jueves 16 tendrá lugar una jornada de castraciones masivas gratuitas en barrio Tupac Amaru, IX Etapa, en la manzana AP4 lote 22. También en este caso, la atención estará organizada en dos turnos, a las 8 y a las 14, con la intención de alcanzar una mayor cantidad de mascotas.

vacunación y registro de mascotas

El cierre del cronograma será el viernes 17, con un operativo enfocado en vacunación y registro de mascotas en barrio CEDEMS. La actividad se desarrollará entre las 15 y las 18 en la intersección de calles 257 y 264, en el sector de la gruta.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el municipio para promover el bienestar animal y concientizar sobre la importancia de los controles sanitarios. La castración, la vacunación y el registro son herramientas centrales para prevenir enfermedades, evitar la superpoblación animal y mejorar la convivencia en los barrios.

Con esta nueva agenda territorial, San Salvador de Jujuy busca sostener la presencia de servicios veterinarios en diferentes sectores de la ciudad y facilitar que más familias puedan acceder a prestaciones básicas para sus perros y gatos. La propuesta se renueva semana a semana y apunta a consolidar hábitos de cuidado y responsabilidad sobre las mascotas.