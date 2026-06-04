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4 de junio de 2026 - 13:31
Jujuy.

La Legislatura de Jujuy aprobó la creación del municipio de Susques

La Legislatura aprobó la Ley 6505 y elevó a Susques a la categoría de municipio. Elegirán intendente en el año 2027.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Susques.

Susques.

La Legislatura de Jujuy aprobó este jueves la municipalización de Susques durante la quinta sesión ordinaria y convirtió la iniciativa en la Ley N° 6505. La decisión marca un hecho histórico para la comunidad puneña, que dejará atrás su condición de comuna para contar con una estructura institucional propia de municipio.

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La iniciativa obtuvo respaldo legislativo tras un extenso análisis de las condiciones demográficas, económicas y sociales de la localidad, ubicada en el departamento homónimo. Uno de los principales argumentos expuestos en el proyecto señala que la población supera los requisitos establecidos por la Constitución Provincial para acceder a la categoría de municipio. Actualmente, la zona cuenta con 2.218 electores habilitados.

Con la sanción de la nueva ley, el Poder Ejecutivo provincial deberá convocar a elecciones para que los vecinos elijan a las primeras autoridades municipales, tanto del Departamento Ejecutivo como del futuro Concejo Deliberante.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Santiago Jubert, destacó que "Susques es un lugar fundamental para el Corredor Bioceánico y la producción por la minería". "Ahora tendrán otras oportunidades, buscar otras inversiones", indicó.

Además, explicó que seguirá siendo una comisión municipal hasta que se convoque a elecciones en el año 2027. "Allí se elegirá nuevo intendente y concejales", indicó.

El crecimiento de Susques

El proyecto aprobado sostiene que Susques experimentó una profunda transformación durante las últimas décadas. La localidad consolidó su crecimiento especialmente a partir de la apertura del Paso de Jama, que la convirtió en un punto estratégico dentro del corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 52, a casi 200 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, Susques se posicionó como un centro de servicios vinculado al transporte internacional, la actividad minera y el turismo.

El texto legislativo destaca además el crecimiento de actividades relacionadas con la minería de litio en la región de Olaroz-Cauchari, el desarrollo de emprendimientos energéticos y la expansión de servicios destinados a la creciente circulación de personas y mercaderías.

Susques
Susques.

Susques.

Una comunidad con identidad propia

Entre los fundamentos de la iniciativa se remarca que Susques posee una historia, una dinámica social y una identidad cultural que le otorgan autonomía y vida propia. El documento repasa el desarrollo histórico de la localidad desde la creación de la comuna en 1943 hasta la actualidad.

También pone en valor las tradiciones de las comunidades de la Puna, las actividades pastoriles, las celebraciones ancestrales y el arraigo cultural que caracteriza a los habitantes de la región.

El proyecto señala además que la municipalización permitirá fortalecer la capacidad de gestión local y brindar respuestas más directas a las necesidades de la población, mediante autoridades elegidas por el voto popular.

Cómo será el nuevo municipio

La ley establece la creación formal de la Municipalidad de Susques y determina que su jurisdicción será la misma que actualmente posee la comuna. Además, define que el nuevo esquema institucional estará integrado por un Departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante.

El intendente será elegido por voto directo de los ciudadanos, mientras que los concejales surgirán mediante el sistema de representación proporcional previsto por la legislación provincial.

La norma también dispone que el Poder Ejecutivo incluya los cargos de intendente y concejales en el próximo proceso electoral compatible con el cronograma vigente, para que las autoridades electas asuman el 10 de diciembre posterior a los comicios.

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