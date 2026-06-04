Imputaron a un funcionario de San Pedro de Jujuy por caza ilegal (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

Un operativo de control realizado por la Policía de Jujuy sobre la Ruta Provincial Nº 80 derivó en una investigación por caza ilegal y generó repercusiones dentro de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy . Entre los involucrados se encuentra un funcionario de esa ciudad, quien fue apartado preventivamente de sus funciones.

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El procedimiento ocurrió el domingo alrededor de las 21:30 en la zona de Palma Sola . Efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad.

Durante la inspección inicial, los uniformados detectaron la presencia de armas de fuego, armas blancas y animales silvestres faenados , por lo que dieron intervención a la Fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Con autorización judicial, los ocupantes y el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial para realizar una requisa detallada en presencia de testigos.

Según las actuaciones, los efectivos secuestraron dos carabinas calibre 22, un rifle calibre .223 Remington y una escopeta calibre 20. También encontraron municiones compatibles con esas armas y trece armas blancas.

Además del armamento, la Policía halló una importante cantidad de fauna silvestre. Entre los animales encontrados había cuatro corzuelas, dos pecaríes, tres conejos y cinco quirquinchos bola, de los cuales tres permanecían con vida y dos estaban muertos.

La totalidad de los elementos encontrados quedó secuestrada a disposición de la Justicia.

Los involucrados quedaron en libertad

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los cuatro hombres fueron identificados, pero no quedaron detenidos debido a que las infracciones detectadas corresponden al ámbito contravencional.

Tras completarse las actuaciones de rigor, los involucrados recuperaron la libertad mientras continúa el trámite administrativo y judicial correspondiente.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Contravencional, que deberá determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el hecho.

Uno de los ocupantes de la camioneta es el actual Director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, situación que provocó una inmediata reacción institucional.

El municipio dispuso el apartamiento preventivo

Horas después de que trascendiera el caso, la Municipalidad de San Pedro difundió un comunicado oficial en el que anunció una medida preventiva respecto de los funcionarios involucrados.

"La Municipalidad de San Pedro de Jujuy informa a la comunidad que, ante hechos de público conocimiento que involucran a funcionarios municipales, se ha dispuesto el apartamiento preventivo de las funciones que desempeñan, sin goce de haberes, hasta tanto la Justicia contravencional resuelva ambas cuestiones", señala el documento.

En el mismo comunicado, la administración municipal expresó: "Nuestra gestión reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a las instituciones y la igualdad ante la ley, principios que deben guiar la conducta de todos los funcionarios y agentes públicos".