Las mascotas de los colegios podrían participar por primera vez de una competencia en la FNE

La Fiesta Nacional de los Estudiantes podría sumar una nueva propuesta este año. La presidenta de la Comisión Estudiantil, Tiara Luna, adelantó a TodoJujuy que evalúan organizar una competencia entre las mascotas de los colegios durante el Fin de Semana Estudiantil, una iniciativa que busca darle mayor protagonismo a uno de los símbolos más representativos de cada promoción.

Según explicó Luna, la idea todavía está en análisis y será presentada a los profesores durante la reunión informativa prevista para este sábado. "Este año queríamos implementar la realización de juegos. Hay que ver en qué tiempo lo podríamos hacer. El juego sería con las mascotas", contó en diálogo con TodoJujuy.

La iniciativa apunta a incorporar una actividad diferente dentro del cronograma del Fin de Semana Estudiantil, uno de los primeros grandes eventos de la edición 2026 de la FNE.

Idea en análisis para las mascotas en el Fin de Semana Estudiantil: La propuesta no solo contempla la competencia, sino también un reconocimiento para el colegio ganador. Si finalmente se aprueba, la mascota elegida podría tener una participación especial durante la Elección Provincial y Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

"Capaz que en la reunión informativa con los profesores les digamos que la mascota del colegio que salga ganador va a tener una participación en lo que sería el elenco de la Elección Nacional y Provincial", anticipó la presidenta de la Comisión Estudiantil. Luna destacó que la iniciativa surgió para incorporar una propuesta distinta al calendario estudiantil y darle visibilidad a las mascotas, que cada año acompañan a los colegios en las distintas actividades de la Fiesta. "Nos pareció una propuesta muy diferente, ya que muestra una imagen muy simbólica en lo que sería el elenco, aparte de los chicos que también van a participar", concluyó.

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