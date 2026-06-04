Lanzan un concurso para renovar la vieja terminal: qué se hará en el lugar

El concurso para presentar proyectos de refuncionalización de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy iniciará tras la firma de un convenio y buscará definir nuevas propuestas para el edificio y su área de influencia. Carlos Cícero, presidente del Colegio de Arquitectos, explicó que la convocatoria estará destinada a arquitectos de todo el país que estén inscriptos en sus respectivas provincias.

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El concurso buscará reunir propuestas para definir nuevos usos de la vieja terminal y su entorno. Carlos Cícero, presidente del Colegio de Arquitectos, explicó que la convocatoria no estará limitada únicamente al edificio.

No solamente es el edificio de la terminal, sino también el área de influencia. No solamente es el edificio de la terminal, sino también el área de influencia.

Según indicó el arquitecto, la idea es que los participantes tengan margen para proponer distintas alternativas sobre el futuro del espacio. “Eso lo vamos a dejar en manos de los participantes, así pueden expresar sus ideas y ver cómo serían las mejores maneras”, explicó.

Proyecto con eje comercial

La refuncionalización de la vieja terminal tendrá una orientación principal hacia lo comercial, aunque el concurso dejará margen para que los participantes incorporen otras propuestas.

“La temática principal del proyecto tiene como base lo comercial. No quiere decir que no se puedan proponer otras cosas, pero principalmente eso”, afirmó.

En ese marco, también se comunicó que el SAME será relocalizado hacia otro sector.

SAME predio vieja terminal Imagen recreada con IA

Quiénes podrán participar

El concurso tendrá alcance nacional y estará dirigido a profesionales habilitados para ejercer la arquitectura. Sobre ese punto, Cícero explicó: “Todos los arquitectos que estén inscriptos en sus provincias. A nivel nacional son todos los que están bajo la órbita de FADEA”.

Respecto a los tiempos, indicó que el proceso comenzará a correr a partir de la firma del convenio y que el plazo estimado para conocer los resultados será de 90 días.

Modalidad y jurado

El esquema definitivo del concurso todavía está en elaboración. Por ahora, el trabajo se encuentra en una etapa inicial vinculada al convenio y a la aceptación de las partes, luego se van a plantear las modalidades correspondientes.

El presidente del Colegio de Arquitectos adelantó que probablemente la convocatoria sea online y que el jurado tendrá representación nacional y provincial.