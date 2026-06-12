viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de junio de 2026 - 12:31
Policiales.

Dos presos prendieron fuego en la cárcel de Gorriti: uno está grave

El hecho ocurrió durante la madrugada dentro del penal de Gorriti. Uno de los reclusos permanece en terapia intensiva con graves quemaduras.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

Dos internos que cumplen condena en la cárcel de Gorriti resultaron heridos durante la madrugada luego de incendiar un colchón y una sábana en el sector donde se encontraban alojados.

Lee además
Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos
FNE 2026

Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos
Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: dos médicos serán imputados en la causa

El episodio ocurrió puertas adentro del establecimiento penitenciario y movilizó al personal de seguridad y a los servicios de emergencia, que debieron intervenir para asistir a los involucrados.

"El hecho tuvo lugar durante la madrugada. Dos internos que cumplen condena en el penal de Gorriti prendieron fuego un colchón y una sábana", confirmó a Todo Jujuy el jefe de la Policía de la Provincia.

Tras ser atendidos en el lugar, ambos fueron trasladados bajo custodia penitenciaria al Hospital Pablo Soria debido a las lesiones sufridas como consecuencia del fuego y la inhalación de humo.

penal de gorriti jujuy (2)

Uno está grave

Según las primeras informaciones, uno de los internos, de 31 años, sufrió quemaduras en ambas manos y lesiones en la zona facial. El otro recluso, de 34 años, presentó un cuadro mucho más delicado. Los médicos diagnosticaron quemaduras de tipo A y B en ambas manos y en la región cefálica.

Además, sufrió compromiso de las vías respiratorias a raíz de la inhalación de monóxido de carbono generada durante el incendio.

Desde el hospital Pablo Soria indicaron que "el interno de 34 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria". "Su estado de salud es considerado grave debido a la combinación de quemaduras y la afectación respiratoria provocada por la exposición al humo. Se encuentra intubado con asistencia respiratoria mecánica", agregaron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: dos médicos serán imputados en la causa

Lo citaron por WhatsApp para comprar dólares y le robaron $12 millones

Cámara de hoteles y restaurantes: "Hay muchas tasas municipales que nos están cobrando que hacen inviable el rubro"

Un joven de 24 años murió apuñalado y detuvieron a un vecino

Lo que se lee ahora
Elección de Caspalá para la FNE 2026. video
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas de Caspalá desfilaron con prendas bordadas a mano

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia
Norte.

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Elección de Caspalá para la FNE 2026. video
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas de Caspalá desfilaron con prendas bordadas a mano

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales
EN VIVO.

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel