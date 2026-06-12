Dos presos prendieron fuego en la cárcel de Gorriti: uno está grave

Dos internos que cumplen condena en la cárcel de Gorriti resultaron heridos durante la madrugada luego de incendiar un colchón y una sábana en el sector donde se encontraban alojados.
El episodio ocurrió puertas adentro del establecimiento penitenciario y movilizó al personal de seguridad y a los servicios de emergencia, que debieron intervenir para asistir a los involucrados.
"El hecho tuvo lugar durante la madrugada. Dos internos que cumplen condena en el penal de Gorriti prendieron fuego un colchón y una sábana", confirmó a Todo Jujuy el jefe de la Policía de la Provincia.
Tras ser atendidos en el lugar, ambos fueron trasladados bajo custodia penitenciaria al Hospital Pablo Soria debido a las lesiones sufridas como consecuencia del fuego y la inhalación de humo.
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Uno está grave
Según las primeras informaciones, uno de los internos, de 31 años, sufrió quemaduras en ambas manos y lesiones en la zona facial. El otro recluso, de 34 años, presentó un cuadro mucho más delicado. Los médicos diagnosticaron quemaduras de tipo A y B en ambas manos y en la región cefálica.
Además, sufrió compromiso de las vías respiratorias a raíz de la inhalación de monóxido de carbono generada durante el incendio.
Desde el hospital Pablo Soria indicaron que "el interno de 34 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria". "Su estado de salud es considerado grave debido a la combinación de quemaduras y la afectación respiratoria provocada por la exposición al humo. Se encuentra intubado con asistencia respiratoria mecánica", agregaron.
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