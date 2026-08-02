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2 de agosto de 2026 - 18:28
Jujuy.

El reclamo por Malvinas llegó al Finde Estudiantil de la FNE 2026

El mensaje "Las Malvinas son Argentinas" se repitió durante las jornadas del sábado y domingo en esta nueva edición de Finde Estudiantil de la FNE 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
FNE 2026: “LasMalvinas son Argentinas” la leyenda que se vio en el Finde Estudiantil&nbsp;

FNE 2026: “Las Malvinas son Argentinas” la leyenda que se vio en el Finde Estudiantil 

FNE 2026: “LasMalvinas son Argentinas” la leyenda que se vio en el Finde Estudiantil&nbsp;

FNE 2026: “Las Malvinas son Argentinas” la leyenda que se vio en el Finde Estudiantil 

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El mensaje apareció en medio de las tribunas colmadas, entre telas, bombos, carteles y coreografías. En una fiesta marcada por la participación juvenil, los estudiantes hicieron visible un reclamo de soberanía que sigue atravesando a todo el país.

Un mensaje que se repitió durante las dos jornadas

La consigna ya había sido protagonista durante la jornada del sábado, cuando varias hinchadas incorporaron el reclamo por Malvinas en sus banderas. Este domingo, en el segundo día del Finde Estudiantil, el mensaje volvió a repetirse en diferentes sectores del estadio.

Lejos de quedar como una postal aislada, el reclamo se transformó en parte del color estudiantil. Las banderas con la frase “Las Malvinas son argentinas” se mezclaron con los colores de cada colegio y fueron levantadas por jóvenes que no vivieron la guerra, pero que sienten la causa como propia.

Una generación que también levanta la voz

La presencia de estas banderas cobra fuerza en un contexto donde el reclamo por Malvinas volvió a generar debate y repercusión pública. En ese marco, los estudiantes jujeños decidieron llevar el mensaje a una de las fiestas juveniles más importantes de la provincia.

El gesto dejó una imagen clara: para esta generación, Malvinas no es solo un capítulo de la historia argentina. También es una causa presente, una marca de identidad nacional y un reclamo de soberanía que sigue vivo.

Entre bailes, canciones y tribunas repletas, la FNE volvió a demostrar que la voz de los estudiantes también puede expresar memoria y pertenencia.

Lo que tenés que saber

  • El mensaje apareció durante el Finde Estudiantil de la FNE 2026.
  • Varias hinchadas desplegaron banderas con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.
  • La consigna estuvo presente tanto el sábado como este domingo.
  • El escenario fue el Estadio 23 de Agosto.
  • Los estudiantes incorporaron el reclamo de soberanía al color de las tribunas.
  • La causa Malvinas fue tomada por una generación que no vivió la guerra, pero la siente propia.

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