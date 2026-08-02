2 de agosto de 2026 - 21:20
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Finde Estudiantil: el color de las tribunas en la FNE 2026

El segundo día del Finde Estudiantil volvió a llenar de alegría y color una de las jornadas más esperadas en la FNE 2026.

&nbsp;El segundo día del Finde Estudiantil volvió a llenar de alegría y color una de las jornadas más esperadas por los estudiantes. Foto 1/44

 El segundo día del Finde Estudiantil volvió a llenar de alegría y color una de las jornadas más esperadas por los estudiantes.

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