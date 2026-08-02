FNE 2026: las napolitanas coparon el Finde Estudiantil con mensajes que emocionaron

El momento dura poco, pero representa mucho. Detrás de cada napolitana hay una institución trabajando codo a codo, con dedicación, constancia y organización. Una vez que se rompe, empieza otra parte del ritual: aparecen la batucada, la música, las mascotas, las banderas y toda la hinchada que llena de color las gradas.
El trabajo no termina ahí. Después de la presentación, los estudiantes también deben levantar y limpiar cada espacio para no dejar rastros de la napolitana en la tribuna.
Las napolitanas de la Tribuna Norte
En la Tribuna Norte, Los Piratas de la Escuela Provincial N° 3 presentaron una napolitana acorde a su esencia pirata. Luego, las banderas verdes y blancas coparon la tribuna.
El Colegio Nacional N° 1 mostró una napolitana con un lince, la mascota que identifica a la institución. Cuando terminó la presentación, flamearon las banderas rojas y blancas.
“Adoptá, no compres” “Adoptá, no compres”
La Escuela de Educación Técnica N° 2, con Los Santos de la ENET 2, llevó una napolitana con un fuerte mensaje de concientización: “Adoptá, no compres”, en referencia a la importancia de la adopción de mascotas.
“Sueña, cree, siente y sigue” “Sueña, cree, siente y sigue”
El colegio Nuevo Horizonte trabajó con la temática “Sueña, cree, siente y sigue”, inspirada en los personajes de la película Intensamente.
La Escuela de Comercio N° 2, representada por Los Cuervos, presentó la consigna “Lo que otros desechan nosotros lo transformamos”, con un mensaje vinculado a la creatividad y la reutilización.
También estuvo la Escuela de Comercio N° 1 de Perico, con Los Pericos, que mostró en su napolitana a la mascota que representa a la institución.
“Lo que otros desechan nosotros lo transformamos” “Lo que otros desechan nosotros lo transformamos”
Las napolitanas de la Tribuna Sur
En la Tribuna Sur, la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti, con Los Coyotes, presentó la consigna “Somos presente, somos futuro, somos el cambio”.
“Somos presente, somos futuro, somos el cambio” “Somos presente, somos futuro, somos el cambio”
La Escuela de Educación Técnica N° 1 de Palpalá, representada por Los Diablos, desplegó una napolitana roja con el personaje del diablo de Tasmania, en sintonía con la identidad de su hinchada.
El Colegio N° 3 Éxodo Jujeño, con Los Pandas, llevó una de las napolitanas más llamativas: “Mi corazón blanco y negro será siempre eterno”. La imagen mostró a un panda gigante junto a la figura del Indio Solari.
La Escuela Provincial de Comercio N° 1, con Los Dragones, presentó un gran dragón chino rojo y amarillo, una de las imágenes más coloridas de la jornada.
El Colegio Nuestra Señora del Huerto, que se identifica como Los Guardianes, también eligió un mensaje de concientización sobre mascotas: “Adoptá, rescatá y amá”.
“Adoptá, rescatá y amá” “Adoptá, rescatá y amá”
La Escuela Provincial de Arte, con Los Leones, presentó una napolitana vinculada a su identidad institucional, mientras que la Escuela de Comercio N° 1, con Los Loros, eligió una consigna de fuerte contenido nacional: “Las Malvinas son argentinas”.
“Las Malvinas son argentinas” “Las Malvinas son argentinas”
La Escuela de Educación Técnica N° 1 Escolástico Zegada, conocida como La Gloriosa, desplegó una gran napolitana que, al desaparecer, dejó la tribuna inundada de banderas celestes y blancas, junto a su mascota: Los Lobos.
El Colegio Santa Teresita, con La Banda del Santa, presentó una napolitana bajo la consigna “Hagan lío”, acompañada por la imagen del Papa Francisco.
“Hagan lío” “Hagan lío”
El Colegio Olga Aredes, representado por Los Suris, llevó el mensaje “Más unidos, más fuertes”. Luego, al guardar su napolitana, también desplegó una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, sumándose al reclamo de soberanía presente en varias hinchadas.
“Más unidos, más fuertes” “Más unidos, más fuertes”
La Escuela Técnica Provincial N° 1 Aristóbulo Vargas Belmonte, conocida como La Letal, trabajó en conjunto con APACE, mientras que el Centro Polivalente de Artes también desplegó su napolitana durante la jornada.
Una tradición que mezcla arte, esfuerzo e identidad
Las napolitanas son mucho más que una bandera gigante. Son una forma de mostrar quiénes son, qué sienten y qué quieren decir los estudiantes. Algunas llevan la mascota del colegio, otras mensajes sociales, recuerdos, homenajes o consignas que atraviesan a toda la comunidad.
En cuestión de segundos, el papel se rompe. Pero antes de eso, cada tribuna muestra meses de trabajo, creatividad y pertenencia. Esa es parte de la magia del Finde Estudiantil: una tradición breve, intensa y profundamente colectiva.
Lo que tenés que saber
- Las napolitanas son banderas gigantes hechas por estudiantes.
- Generalmente se realizan con papel madera.
- Llevan meses de trabajo y se destruyen en pocos segundos.
- Representan la identidad de cada colegio.
- Pueden incluir mascotas, frases, homenajes o mensajes de concientización.
- Este domingo se desplegaron en las tribunas del Estadio 23 de Agosto.
- Hubo mensajes sobre adopción de mascotas, Malvinas, identidad escolar y trabajo colectivo.
- Después de romperlas, cada hinchada muestra sus banderas, batucada y mascotas.
- Los estudiantes también deben limpiar el espacio utilizado.
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