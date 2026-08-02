Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

El Gobierno nacional supervisará el funcionamiento de las escuelas durante el paro docente convocado para este lunes 3 de agosto. El Ministerio de Capital Humano adelantó que realizará inspecciones y recopilará información en distintas provincias para evaluar el cumplimiento del servicio mínimo obligatorio.

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La medida se llevará adelante en medio de la protesta anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama mejoras salariales, mayor financiamiento y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país para determinar cómo funciona el servicio durante la jornada de protesta.

Las agencias territoriales del organismo tendrán la tarea de relevar la actividad en los establecimientos, registrar el nivel de funcionamiento y elevar posteriormente los resultados a la administración nacional. Sin embargo, todavía no se precisó cuántas instituciones serán inspeccionadas ni qué provincias formarán parte del relevamiento.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno señaló que el objetivo será comprobar que las entidades gremiales convocantes respeten una cobertura equivalente al 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

En caso de detectarse un incumplimiento, Capital Humano advirtió que se activarán los protocolos correspondientes para analizar la aplicación de sanciones contra las organizaciones sindicales responsables. Estas medidas no serán automáticas: primero deberá comprobarse la falta, identificar qué obligación no se respetó y realizar el procedimiento administrativo correspondiente.

Qué establece la ley sobre la educación

El operativo se apoyará en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó como servicios esenciales el cuidado de menores y la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial.

La norma determina que, durante los conflictos colectivos, no puede acordarse ni imponerse una cobertura inferior al 75% de la prestación normal del servicio. También establece obligaciones de aviso previo y la necesidad de definir cómo se garantizará el funcionamiento mínimo durante la medida de fuerza.

Ese porcentaje no significa necesariamente que deba concurrir el 75% de los docentes o abrir tres de cada cuatro escuelas. La evaluación podría contemplar diferentes variables, como la cantidad de establecimientos abiertos, cursos cubiertos, horas de clases y personal disponible.

Los reclamos que motivaron el paro nacional

CTERA convocó al paro del lunes como parte de un plan de lucha contra las políticas educativas del Gobierno nacional. Entre sus principales demandas se encuentran la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y una nueva ley de financiamiento educativo.

La organización también reclamó mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, además de manifestar su rechazo a posibles cambios en el sistema jubilatorio docente.

El informe definirá los pasos posteriores

Una vez finalizado el relevamiento, las agencias territoriales elaborarán un informe nacional sobre el nivel de actividad registrado. Con esa información, Capital Humano podrá cerrar la actuación, realizar intimaciones o iniciar un procedimiento sancionatorio si considera que no se garantizó el servicio mínimo exigido por la legislación.