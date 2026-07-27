Alberto Siufi: "Se van a descontar los días de paro de hoy y también los que estaban pendientes"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló sobre los anuncios de paro docente que los gremios de Jujuy anunciaron durante el fin de semana, al respecto dijo que “el paro de ADEP no existe. ADEP no está como tal, hay un grupo mal llamada autoconvocados y no va a ser tratado como una medida de fuerza, es una falta sin aviso y va a ser tratado de esta manera”

“El paro del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior CEDEMS es otro tema, está el anuncio y es por 72 horas y se van a descontar los días de paro”, aseguró Siufi y agregó que “el tema CEDEMS es un tema particular porque había una negociación abierta de la paritaria anterior”.

“En la medida de fuerza anterior del CEDEMS no se habían hecho los descuentos porque estaban en el marco de una negociación global dónde el gremio se había comprometido a no llevar adelante medidas de fuerza y esto se ha quebrado”, se lamentó el funcionario.

Así también adelantó que “el Gobierno va a descontar los días de paro de hoy y también los días de paro que estaban pendientes del acta anterior”.

Multa por los cortes de luz

El secretario de comunicación de la provincia habló también sobre el decreto de emergencia energética y tarifaria que dictó Jujuy la semana pasada y en ese marco anunció que “la SUSEPU le aplicó una multa de $500.328.691 a EJESA por los incumplimientos y la mala atención a los reclamos”.

En su habitual encuentro con la prensa, Siufi adelantó también que “entre hoy y mañana habrá un anuncio de compensaciones extraordinarias que se les van a hacer a los usuarios que han sufrido los cortes de servicio”, y agregó que “son más de 120 mil usuario de lo que estamos hablando”.

Compensación extraordinaria

Lo que resolvió la SuperIntendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) es una compensación extraordinaria, “tiene que ver con el promedio del último año de los consumos que tuvieron cada uno de estos usuarios, cuanto es el valor hora de los mismos y la compensación va a ser tres veces el valor hora de eso.

“Es decir que por cada hora que el usuario pagaba, la compensación extraordinaria va a ser tres veces esa hora y va a estar relacionada con la cantidad de horas que el usuario tuvo el servicio cortado”, dijo el funcionario.

En relación a la compensación por los daños de electrodomésticos que se quemaron o que provocaron que muchas empresas o almacenes de barrios hayan perdido su mercadería, Siufi adelantó que “la SUSEPU va a trabajar a la par de la gente para solucionar ese tema”.

“Inversión acelerada de mil millones de pesos”

El secretario de comunicación dijo que “se le va a exigir a EJESA una inversión acelerada de $1000 millones hasta el 31 de diciembre para que, dentro del marco de las inversiones que tienen que hacer se aceleren algunas para la mejora de toda la red de distribución de energía”.

Siufi adelantó además que “se va a contratar una empresa, ajena a la empresa y al gobierno, para que haga un relevamiento completo de toda la línea de distribución para ver poste por poste, cable por cable y distribuidor por distribuidor y ver en qué situación estamos”.

“No podemos estar sujetos, si vivimos en una provincia dónde estos eventos suceden, vivir con cortes. Esto tienen que solucionarlo, tienen que haber una solución”, enfatizó.

Paralización de la Ruta 34

“Se conoció durante la semana la paralización, una suspensión por 20 días, de las obras de la Ruta 34 en el trayecto que va desde el Cuarteadero hasta San Pedro”, recordó Alberto Sifui y agregó que “la empresa ha reclamado que hay una deuda de cuatro certificados por el monto de 19 mil millones de pesos. La petición era que se paguen los de enero y febrero que eran de $6500 millones y la obra iba a continuar pero lamentablemente no se pagó y se vencieron los plazos”.

En este sentido el Secretario pidió a los legisladores nacionales “que hagamos alguna gestión en conjunto, ser oposición no es solo estar denunciando o peticionando, se puede trabajar de manera conjunta. Nos unamos los jujeños, tenemos legisladores para tocar las puertas todos juntos”.

“Los tres senadores y los 6 diputados nacionales nos unamos hagamos una demostración de que estamos todos unidos para ver si liberamos una cuestión como esta que tanta falta nos hace.

Endeudamiento familiar: “En Jujuy es el 26%

“El índice de endeudamiento ha llegado 15,9% para el orden nacional y para Jujuy es el 26%. Estamos con la gente y las familias colapsadas con las deudas lo cual paraliza también la economía”, dijo Siufi.

“Esto está pasando con los que tienen salarios en blanco, imagínense los que están en la informalidad. Esto da una idea de lo que es la usura en la Argentina donde les cobran tasas imposibles y en un mercado paralelo que se queda con el esfuerzo de la gente”, finalizó.