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27 de julio de 2026 - 10:27
Jujuy.

Murió un motociclista en Río Blanco tras perder el control e impactar en una zona en construcción

El joven de 28 años circulaba sin casco por la zona de Río Blanco y habría ingresado a un sector en construcción. Investigan cómo ocurrió el fatal siniestro.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El SAME constató el fallecimiento en el lugar

Tras un llamado al sistema de emergencias 911, una comisión policial se trasladó hasta la colectora de la Ruta 66, sentido sur-norte. Al llegar, los efectivos encontraron al motociclista desvanecido sobre la calzada y solicitaron la intervención del SAME.

El personal médico llegó al lugar, pero solo pudo constatar que el joven ya no presentaba signos vitales. Luego, un médico de la Policía determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encéfalo craneal grave.

Investigan si ingresó a una zona en construcción

Según las primeras pericias, los investigadores sospechan que el motociclista habría ignorado la señalización de corte de la colectora e ingresado a un sector en obra. En ese tramo, habría perdido el control del rodado tras pasar por montículos de tierra. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron una motocicleta marca Suzuki, que fue secuestrada por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. Personal del Departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Otro dato que vuelve a encender la alerta vial

La muerte del motociclista se suma al informe de Seguridad Vial correspondiente al período del jueves 23 al lunes 27 de julio, que confirmó 52 siniestros viales y dos personas fallecidas en la provincia.

El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta, donde el uso del casco puede marcar una diferencia decisiva ante una caída o impacto. También pone en primer plano la importancia de respetar cortes, desvíos y señalización en zonas de obra, especialmente durante horarios de baja visibilidad o poca circulación.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Subcomisaría de Río Blanco, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación. El cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos de la Unidad Regional 8 a la morgue del Poder Judicial, en Alto Comedero.

Datos claves

  • Víctima: Farid Aníbal Etchenique, de 28 años.
  • Lugar: colectora de la Ruta Nacional 66, en Río Blanco.
  • Fecha y hora: sábado, alrededor de las 5.55.
  • Vehículo: motocicleta marca Suzuki.
  • Dato clave: circulaba sin casco de seguridad.
  • Causa del fallecimiento: traumatismo encéfalo craneal grave.
  • Hipótesis: habría ingresado a un sector en construcción pese a la señalización de corte.
  • Intervinieron: Policía, SAME, Criminalística, Bomberos y el Ministerio Público de la Acusación.

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