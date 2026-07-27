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27 de julio de 2026 - 11:58
Jujuy.

Intento de robo en una escuela de Campo Verde: demoraron cinco jóvenes

El hecho ocurrió durante la madrugada en la Escuela Belgraniana de Campo Verde. Cuatro menores y un joven fueron demorados.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Intento de robo en la Escuela Belgraniana: cuatro menores y un joven fueron demorados (Campo Verde)

Intento de robo en la Escuela Belgraniana: cuatro menores y un joven fueron demorados (Campo Verde)

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La información fue confirmada por la comisario Lorena Choque, de la Policía de la Provincia, quien explicó que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 50, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

“Tenemos cinco personas demoradas, de las cuales cuatro son menores de edad y una persona de 21 años”, detalló la autoridad policial al brindar el reporte sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana.

Violentaron las puertas de ingreso

De acuerdo con lo informado por prensa de la Policía, el intento de robo se produjo en horas de la madrugada. Los involucrados habrían violentado las puertas de ingreso del establecimiento educativo con la intención de entrar al edificio. La comisario Choque precisó que el hecho ocurrió “en las instalaciones de la Escuela Belgraniana, ubicada en barrio Campo Verde” y confirmó que los sospechosos intentaron ingresar por la fuerza.

“Violentaron las puertas de ingreso” “Violentaron las puertas de ingreso”

La rápida respuesta policial fue posible gracias al aviso de vecinos de la zona y al monitoreo de las cámaras del sistema 911. A partir de esa alerta, personal policial se dirigió al establecimiento y logró demorar a las cinco personas involucradas.

“Gracias al aviso de vecinos, como así también las cámaras del 911, personal policial se apersonó al establecimiento educativo y procedió a la demora” “Gracias al aviso de vecinos, como así también las cámaras del 911, personal policial se apersonó al establecimiento educativo y procedió a la demora”

Tras la intervención, se dio participación a los directivos de la institución, quienes realizaron la denuncia correspondiente durante la jornada.

No lograron llevarse elementos de la escuela

Pese al daño provocado en los accesos, la Policía confirmó que los sospechosos no llegaron a sustraer elementos del interior de la escuela.

Consultada sobre si los involucrados habían logrado llevarse algún objeto de la institución, la comisario respondió: “No, ningún elemento”.

Los demorados permanecen a la espera de directivas del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar cómo continuará la causa y qué medidas se adoptarán respecto de cada uno de los involucrados, especialmente por la presencia de menores de edad.

La investigación continuará bajo intervención de la Comisaría Seccional 50 y el Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de establecer la participación de cada una de las personas demoradas y las circunstancias en las que se produjo el intento de ingreso al establecimiento.

Datos Claves

  • Lugar: Escuela Belgraniana, barrio Campo Verde.
  • Hecho: intento de robo durante la madrugada.
  • Demorados: cinco personas.
  • Menores involucrados: cuatro.
  • Mayor de edad demorado: un joven de 21 años.
  • Modalidad: violentaron las puertas de ingreso.
  • Intervino: Comisaría Seccional 50.
  • Causa: bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.
  • Elementos sustraídos: no se llevaron ningún objeto de la institución.

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