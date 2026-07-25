Daniel Scioli sufrió un intento de robo armado en su casa de Tigre

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , sufrió un violento intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, partido de Tigre . Al menos cuatro hombres armados ingresaron de madrugada con máscaras de payasos, pero fueron detectados por la custodia antes de llegar a la casa principal.

El episodio ocurrió cerca de las 3 del miércoles, mientras el funcionario descansaba dentro de la propiedad. De acuerdo con la reconstrucción inicial, los sospechosos llegaron en un automóvil y uno de ellos permaneció al volante, mientras los otros tres descendieron para avanzar hacia el ingreso del predio.

Los investigadores sostienen que la banda contaba con información precisa sobre el sistema de acceso. Los delincuentes se dirigieron directamente a un buzón ubicado junto al portón principal, donde habría estado instalado el mecanismo que permitía abrir la entrada. Esa maniobra les permitió ingresar en pocos segundos.

Una vez dentro del terreno, los hombres comenzaron a caminar hacia la vivienda principal. En las imágenes de las cámaras de seguridad se los observa con el rostro cubierto, guantes y armas . Sin embargo, todavía debían recorrer una distancia considerable hasta llegar a la casa.

Los custodios que cumplían funciones en un puesto de vigilancia dentro de la propiedad advirtieron los movimientos y salieron a interceptarlos. Tras identificarse y ordenarles que se detuvieran, uno de los sospechosos habría apuntado contra uno de los agentes con una pistola calibre 9 milímetros.

Pese a la primera advertencia, el grupo no abandonó inmediatamente el lugar. Los intrusos habrían activado nuevamente el sistema del portón y quedaron dentro del predio, aunque no consiguieron avanzar hasta la vivienda.

Ante una segunda intervención de los custodios, los delincuentes retrocedieron, corrieron hacia el automóvil en el que habían llegado y escaparon a gran velocidad.

Un ex custodio de Scioli, señalado como líder de la banda

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez. A partir de las declaraciones de los testigos y del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a parte de los presuntos participantes.

En aproximadamente 16 horas fueron detenidos dos sospechosos. Uno de ellos fue identificado como Braian Orona, un exintegrante de la Policía Bonaerense que habría trabajado como custodio de Scioli hasta, al menos, 2015, cuando el dirigente se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Esa relación previa es considerada una de las claves del caso, debido a que el acusado habría conocido la ubicación del acceso y el funcionamiento del mecanismo utilizado para abrir el portón.

El segundo detenido sería el propietario del vehículo empleado durante el intento de asalto. Ambos quedaron imputados por tentativa de robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Los otros dos involucrados ya habrían sido identificados y permanecen prófugos. Las autoridades mantienen activos los operativos para localizarlos y determinar cuál fue el rol que tuvo cada uno dentro del grupo.

Durante los allanamientos ordenados por la fiscalía se secuestraron prendas de vestir y máscaras similares a las utilizadas por los delincuentes. Esos elementos serán analizados e incorporados al expediente junto con los videos y las demás pruebas reunidas.