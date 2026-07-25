Lionel Scaloni firmó con un nene un "contrato" hasta 2030

Un pequeño hincha protagonizó un momento inolvidable junto a Lionel Scaloni y la Selección argentina en Pujato. El chico le acercó al entrenador un supuesto contrato para extender su ciclo hasta 2030, obtuvo la firma y luego lanzó un divertido desafío dirigido a Claudio “Chiqui” Tapia.

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El curioso episodio ocurrió mientras el director técnico descansaba junto a su familia después de la participación de la Albiceleste en el Mundial . Como sucede habitualmente cuando regresa a su localidad natal, numerosos fanáticos se acercaron hasta su domicilio con camisetas, fotografías y diferentes recuerdos para conseguir un autógrafo.

Entre quienes esperaban para conocerlo se encontraba Franco Ottaviani, un niño que llegó preparado con una propuesta particular. En lugar de entregarle una camiseta o una pelota, le presentó una hoja que simulaba ser un acuerdo para garantizar la permanencia del entrenador hasta la Copa del Mundo de 2030.

Scaloni recibió el papel, escuchó atentamente la explicación del pequeño y decidió acompañar la ocurrencia con su firma. El momento fue registrado por familiares del niño y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde despertó numerosas reacciones entre los seguidores de la Selección argentina.

Una vez que consiguió el autógrafo, el protagonista miró a cámara y envió un mensaje para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. “Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia”, expresó, como si la firma del entrenador fuera el primer paso para concretar una renovación formal.

La escena generó ternura, pero también volvió a colocar en agenda el futuro del entrenador. El vínculo actual con la AFA finalizaría en diciembre y todavía no hay confirmaciones oficiales sobre su continuidad al frente del seleccionado nacional.

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Después de la final disputada ante España, crecieron las especulaciones sobre la decisión que tomará el técnico una vez que termine su contrato. Desde el entorno de la AFA mantienen la expectativa de alcanzar un nuevo acuerdo y extender uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

Scaloni lleva ocho años al frente del conjunto nacional. Durante ese período consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, logró consolidar un equipo competitivo y mantener una relación cercana con los futbolistas y los hinchas.

El cariño que recibe cada vez que vuelve a Pujato es una muestra del reconocimiento ganado durante su etapa como entrenador. En esta oportunidad, el pedido de un niño representó de manera simbólica el deseo de muchos simpatizantes: que continúe al frente del equipo durante el camino hacia el próximo Mundial.

Mientras se aguarda una definición entre Lionel Scaloni y Chiqui Tapia, el particular documento firmado por el técnico ya se convirtió en una de las imágenes más comentadas. Para seguir las novedades del seleccionado se puede consultar toda la información de la Selección argentina en TodoJujuy.com.