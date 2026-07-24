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24 de julio de 2026 - 19:30
Sociedad.

El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente

Un método económico permite recuperar prendas dañadas por la lavandina de manera rápida y sin necesidad de utilizar productos costosos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente.

El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente.

Eliminar las manchas provocadas por la lavandina en la ropa suele parecer una tarea complicada. Sin embargo, existe un trucp sencillo y eficaz que permite disimularlas utilizando únicamente un ingrediente. Lo mejor es que este producto puede conseguirse con facilidad en mercerías y comercios a un precio muy accesible.

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Las prendas de vestir suelen dañarse con frecuencia por el contacto accidental con lavandina, dejando marcas que, a simple vista, parecen irreversibles. No obstante, hay una alternativa muy económica y práctica para recuperar la ropa sin necesidad de descartarla cada vez que ocurra este tipo de accidente.

Cómo quitar manchas de lavandina fácil y económico

La solución consiste en utilizar anilina, un compuesto orgánico especialmente empleado para teñir prendas textiles. Entre sus principales ventajas se encuentra que permanece estable a temperatura ambiente, sin evaporarse con facilidad, y que su aplicación resulta muy simple. Además, suele comercializarse en sobres de tamaño reducido, cuyo contenido alcanza para realizar varios usos.

Pasos a seguir

  • El primer paso consiste en seleccionar el color de anilina más adecuado para la prenda. Si, por ejemplo, la mancha está sobre una tela de color azul oscuro, lo ideal es utilizar un tono similar. En caso de no encontrarlo, una alternativa válida es optar por anilina negra. Lo fundamental es que el color elegido sea más intenso que el de la prenda, de manera que pueda cubrir la marca de forma efectiva.
  • Una vez elegido el producto, es momento de preparar la solución. Para ello, se debe disolver el contenido del sobre en un balde o una palangana con agua caliente, respetando las proporciones y las instrucciones indicadas por el fabricante en el envase.
  • Para mejorar la fijación del tinte, se aconseja incorporar una cucharada de sal fina a la preparación.
  • Luego, dejá la prenda en reposo durante 24 horas para que el color actúe correctamente. Si la mancha todavía se nota, el procedimiento puede repetirse tantas veces como haga falta.
  • Una vez transcurrido ese período, enjuagá la ropa con agua fría.
  • Comprobá que la prenda no pierda color al lavarla.
  • Después, dejala secar de manera natural, preferentemente al aire libre.
  • ¡Y listo!

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