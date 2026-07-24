Cuánto cuesta preparar la Pachamama este año: hubo aumentos con respecto al 2025

Con la llegada de agosto, muchas familias jujeñas comienzan a prepararse para una de las tradiciones más arraigadas de la provincia: la celebración de la Pachamama. En las ferias ya se ofrecen distintos elementos para realizar las ceremonias y sahumados, con opciones que reúnen los productos tradicionales en una sola bandeja.
En un relevamiento realizado en la Feria de Santiago del Estero, una comerciante explicó que los precios tuvieron aumentos respecto del año pasado, aunque aseguró que intentaron mantenerlos dentro de valores accesibles.
Elementos para la Pachamama
Cuánto cuesta una bandeja completa para la Pacha
Una de las opciones disponibles es una bandeja completa que tiene un valor aproximado de $12.000.
Según explicó Sandra, vendedora del lugar, el preparado incluye distintos elementos destinados a la ceremonia y al sahumado.
“Esto tiene 24 misterios”, detalló. Entre ellos se encuentran representaciones vinculadas a la casa, la salud, el trabajo, la familia y el estudio, además de otros pedidos y deseos que tradicionalmente se ofrecen a la tierra.
También contiene elementos que representan bienes o proyectos personales, como la casa o el negocio, que, según indicó la comerciante, se encuentran entre los más buscados.
Qué incluyen los preparados
Las bandejas cuentan además con cosas dulces, la denominada mesa dulce y cigarrillos para la Pacha, entre otros elementos que forman parte de la preparación.
La comerciante explicó que algunos de estos productos son utilizados como ofrenda, mientras que otros están destinados al sahumado de distintos espacios.
También se ofrecen preparados especiales para sahumar la casa, el auto o el negocio.
Los precios aumentaron respecto del año pasado
Sandra señaló que los productos registraron incrementos en comparación con 2025, aunque no todos aumentaron de la misma manera.
“Las cosas subieron, pero tratamos de mantener más o menos. En algunas cosas habrá subido un 30% o un 50%”, explicó.
De esta manera, quienes comienzan a organizar la celebración de la Pachamama pueden encontrar alternativas completas desde los $12.000, dependiendo de la cantidad y variedad de elementos incluidos.
Para quienes preparan estos productos, la tradición también tiene un fuerte componente personal y espiritual. “En esto va mi corazón, mi fe en la Pacha. Lo preparo con mucho cariño”, expresó la comerciante.
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