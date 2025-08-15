Se viene la 8° edición de "Danzando a la Pachamama" en Alto Comedero

Este viernes, la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune” será escenario de una jornada artística y cultural única con la realización de la 8° edición de “Danzando a la Pachamama”, un evento que reunirá a cientos de bailarines y delegaciones de distintas regiones del país y del exterior.

La profesora y organizadora del evento, Andrea Silvana Apaza, informó que la actividad se desarrollará de 10:00 a 21:30 horas y contará con la participación de más de 70 delegaciones provenientes de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán y Bolivia.

En total, se espera la presencia de aproximadamente 500 bailarines que desplegarán distintos estilos, desde K-Pop y Ritmo Fitness hasta Ritmo Kid Folk, mostrando la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a la región.

Presencia de todas las regiones jujeñas Delegaciones de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas dirán presente en este encuentro que, más allá de lo artístico, busca fortalecer la identidad y las tradiciones.

Apaza destacó el respaldo del Estado Provincial, a través de Gestión de la Gobernación, que permitió garantizar el alojamiento para los grupos que llegan desde otras provincias y países. Una invitación a vivir el culto ancestral La organización invita a la comunidad a sumarse a esta experiencia que rinde homenaje a la Pachamama, símbolo de vida y fertilidad, a través del lenguaje universal de la danza. “Será una jornada para disfrutar, compartir y valorar nuestras raíces”, expresó Apaza, quien subrayó la importancia de mantener viva esta manifestación cultural.

