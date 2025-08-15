viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 08:50
Propuesta.

Se viene la 8° edición de "Danzando a la Pachamama" en Alto Comedero

La Casa de la Cultura "Jorge Cafrune" será el lugar donde se realizará la 8va edición de "Danzando a la Pachamama". Participarán delegaciones de Bolivia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se viene la 8° edición de Danzando a la Pachamama en Alto Comedero

Se viene la 8° edición de "Danzando a la Pachamama" en Alto Comedero

Este viernes, la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune” será escenario de una jornada artística y cultural única con la realización de la 8° edición de “Danzando a la Pachamama, un evento que reunirá a cientos de bailarines y delegaciones de distintas regiones del país y del exterior.

Lee además
Caña con ruda - Pachamama
Celebración.

Qué se dice cuando se toma caña con ruda durante la Pachamama
Cuál es el significado de la Pachamama para la Iglesia
Tradición.

Cuál es el significado de la Pachamama para la Iglesia

jorge cafrune centro cultural.jpg
Desde hoy habilitan un nuevo vacunatorio en Alto Comedero

Desde hoy habilitan un nuevo vacunatorio en Alto Comedero

Un encuentro que une culturas a través de la danza

La profesora y organizadora del evento, Andrea Silvana Apaza, informó que la actividad se desarrollará de 10:00 a 21:30 horas y contará con la participación de más de 70 delegaciones provenientes de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán y Bolivia.

En total, se espera la presencia de aproximadamente 500 bailarines que desplegarán distintos estilos, desde K-Pop y Ritmo Fitness hasta Ritmo Kid Folk, mostrando la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a la región.

Presencia de todas las regiones jujeñas

Delegaciones de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas dirán presente en este encuentro que, más allá de lo artístico, busca fortalecer la identidad y las tradiciones.

Apaza destacó el respaldo del Estado Provincial, a través de Gestión de la Gobernación, que permitió garantizar el alojamiento para los grupos que llegan desde otras provincias y países.

Una invitación a vivir el culto ancestral

La organización invita a la comunidad a sumarse a esta experiencia que rinde homenaje a la Pachamama, símbolo de vida y fertilidad, a través del lenguaje universal de la danza.

“Será una jornada para disfrutar, compartir y valorar nuestras raíces”, expresó Apaza, quien subrayó la importancia de mantener viva esta manifestación cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué se dice cuando se toma caña con ruda durante la Pachamama

Cuál es el significado de la Pachamama para la Iglesia

El paso a paso para hacer el ritual de la Pachamama

Cuánto cuesta realizar la celebración de la Pachamama y sahumar este 2025

Mes de la Pachamama en Jujuy: cómo es el ritual y cuándo se hace

Lo que se lee ahora
el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel