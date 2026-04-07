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7 de abril de 2026 - 16:45
Naturaleza.

Pachamama y plantas: el vínculo profundo que se vive en Jujuy

Especialistas destacan que la relación de los jujeños con las plantas va más allá de lo ornamental.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un recurso simple y económico puede mejorar el drenaje, actuar como barrera contra plagas e incluso aportar pequeñas cantidades de hierro a las plantas cultivadas en maceta.
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Así lo explicó Graciela Sánchez en diálogo con TodoJujuy, al señalar que existe un vínculo particular entre las personas y las plantas, especialmente en esta región del país. “Hay una conexión muy íntima. El ser humano añora la naturaleza, su primera matriz, y en Jujuy esa relación es aún más fuerte. No es casual que hablemos de la Pachamama como madre tierra”, sostuvo.

Una conexión que atraviesa emociones

Según la especialista, las plantas no solo cumplen una función decorativa, sino que también tienen un fuerte impacto emocional. A través de sus aromas, colores y presencia, pueden evocar recuerdos, sensaciones y momentos significativos de la vida.

“Las plantas y las flores nos permiten transmitir emociones. Nos remiten a la infancia, a los abuelos, a las casas antiguas. Hay todo un cúmulo de recuerdos que se activan a través de ellas”, explicó Graciela.

En ese sentido, remarcó que este vínculo también se relaciona con el bienestar: “Las plantas dan salud, nos conectan con la belleza, con la vitalidad. Hay una necesidad emocional de estar en contacto con ellas”.

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Plantas: un interés que sigue creciendo

En los últimos años, el vínculo con las plantas se profundizó y también se expandió como tendencia. La floricultura —que incluye plantas ornamentales, flores de corte y el arte floral— se encuentra en crecimiento y cada vez más personas se interesan en incorporar estos elementos en su vida cotidiana.

“Antes se las veía como un producto suntuario, pero hoy hay una necesidad real de conectarse con las plantas. Es algo que se asocia directamente al bienestar”, señaló Sánchez. Este crecimiento también se refleja en la cantidad de propuestas que buscan acercar a la comunidad al mundo vegetal, desde talleres hasta capacitaciones abiertas.

Aprender a cuidar y elegir

A pesar del interés creciente, uno de los desafíos más comunes es el cuidado adecuado de las plantas. En ese sentido, la especialista destacó la importancia de informarse antes de adquirir una.

“Una buena inversión comienza con un buen asesoramiento. Hay que tener en cuenta el espacio disponible, el tiempo que se le puede dedicar y las condiciones del lugar donde va a estar la planta”, explicó. También subrayó que existen opciones para todos los presupuestos y estilos de vida, por lo que cualquiera puede incorporar plantas en su hogar.

Más que naturaleza, una forma de vida

En una provincia donde la figura de la Pachamama es central, el vínculo con las plantas adquiere un significado especial. No se trata solo de sumar verde a los espacios, sino de reconectar con algo más profundo. “Cuidar una planta es también cuidar ese vínculo con la naturaleza, con lo esencial. Es una conexión que nos devuelve bienestar y nos recuerda de dónde venimos”, concluyó.

En jardinería existen métodos caseros que, aunque poco conocidos, pueden resultar prácticos para el cuidado diario de las plantas.
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Pachamama y plantas: el vínculo profundo que se vive en Jujuy

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