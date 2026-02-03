martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 13:58
Qué plantas de interior elegir en Jujuy y cómo cuidarlas sin complicarse

Ficus, calatea y costilla de Adán son algunas de las plantas que ganan espacio en los hogares. Claves de cuidado simples para que crezcan sin complicaciones.

Costilla de Adan plantas naturaleza

Las plantas de interior se convirtieron en protagonistas de la decoración en casas y departamentos y Jujuy no es la excepción. Más allá de la tendencia estética, elegir bien las especies y conocer sus cuidados básicos permite transformar los ambientes sin sumar tareas difíciles al día a día.

“La gente busca plantas lindas, que decoren y que no sean complicadas de mantener. Hoy una planta puede funcionar casi como un mueble o un adorno completando un espacio”, explica Juan Barrera, aficionado a las plantas y conocedor de especies de interior, en diálogo con TodoJujuy.

Plantas que están de moda y se adaptan a interiores

Entre las más elegidas aparecen el ficus, la calatea y la costilla de Adán, especies que se adaptan bien a interiores y aportan presencia con sus hojas grandes y colores intensos. “Son plantas muy estéticas, con tamaños y colores que ayudan a llenar espacios. Con una sola planta podés cambiar por completo un rincón de la casa”, señala Barrera.

Ficus Benjamina.

Además, su popularidad creció de la mano de las redes sociales y las propuestas de decoración que circulan en Instagram, TikTok y Pinterest.

El ficus pandurata, por ejemplo, es una de las opciones más buscadas. “Es un árbol que se puede tener en interior, no requiere mucha agua, pero sí buena luz. Lo importante es no estar cambiándolo de lugar porque la planta se estresa”, advierte.

calathea-roseopicta-significado
Calatea - Plantas de interior

Calatea - Plantas de interior

Luz, riego y ubicación: las claves para no fallar

Uno de los errores más comunes es regar de más o mover constantemente las plantas. Según Barrera, cada especie tiene necesidades distintas, pero hay reglas simples que ayudan. “Siempre recomiendo meter el dedo en la tierra: si está húmeda, no hace falta regar. Hay plantas que se riegan cada dos semanas y otras que necesitan un poco más de humedad”, explicó.

En el caso de especies tropicales, como la costilla de Adán, la humedad es clave. “Estas plantas no solo absorben agua por las raíces, también por las hojas. Pulverizar un poco de agua o limpiarlas con un paño húmedo las mantiene mucho más lindas”, agregó.

El especialista también remarcó la importancia de la luz natural teniendo en cuenta que sean ambientes luminosos, sin sol directo, suelen ser ideales para la mayoría de las plantas de interior.

Plagas, bambú y cuidados extras a tener en cuenta

El bambú es otra de las plantas que se volvió popular en los hogares jujeños, especialmente por su vínculo con el feng shui. Puede mantenerse en agua, pero requiere atención.

“Si la planta está en agua, es fundamental cambiarla cada tres a cinco días, sobre todo en esta época por los mosquitos”, señaló Barrera.

Respecto a las plagas, recomienda no usar insecticidas sin identificar el problema. “No es lo mismo tratar hormigas, pulgones o hongos. Hay remedios caseros, como agua con vinagre y jabón blanco, pero siempre depende de la planta y de la plaga”, aclara.

