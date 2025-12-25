Regar en verano: el error más común que puede arruinar tus plantas

Durante los meses de calor intenso, quienes tienen plantas en jardines , balcones o interiores luminosos suelen aumentar la frecuencia de riego para compensar la evaporación rápida del agua. Pero en ese intento por protegerlas, es habitual cometer un error que termina generando estrés, debilitamiento y daños visibles en las hojas.

Entender cómo reaccionan las plantas frente al calor y ajustar algunos hábitos básicos puede marcar una gran diferencia en su desarrollo durante el verano.

Uno de los errores más frecuentes es regar en exceso o hacerlo en las horas de mayor radiación solar . Cuando el riego se realiza al mediodía o durante la tarde, gran parte del agua se evapora antes de llegar a las raíces, por lo que el esfuerzo resulta poco efectivo.

Además, el agua que queda sobre las hojas puede intensificar el efecto del sol, funcionando como una lupa y provocando quemaduras. Las consecuencias aparecen rápido: hojas amarillas, bordes secos, manchas marrones y un aspecto general decaído, señales claras de que la planta está bajo estrés hídrico, aunque reciba agua todos los días.

El exceso de riego también puede afectar al sistema radicular, favoreciendo la aparición de hongos y debilitando la capacidad de absorción de nutrientes.

Cuál es el mejor horario para regar en verano

El momento del día en el que se riega es tan importante como la cantidad de agua. La mañana temprano es el horario ideal, cuando las temperaturas todavía son bajas y la planta puede absorber la humedad antes de que el calor sea intenso.

Otra opción válida es el atardecer, una vez que el sol dejó de incidir de forma directa. En ambos casos, se reduce la evaporación y el agua llega de manera más eficiente a las raíces, lo que mejora la hidratación real de la planta.

Más allá del horario, también conviene revisar otros hábitos. Regar todos los días sin verificar la humedad del sustrato puede ser contraproducente. No todas las plantas tienen las mismas necesidades, y muchas prefieren que la tierra se seque levemente entre riego y riego.

Cómo regar mejor para evitar daños por el calor

Un buen riego en verano debe ser profundo y espaciado, permitiendo que el agua alcance toda la zona radicular. Mojar solo la superficie no alcanza y genera raíces débiles, más sensibles a las altas temperaturas.

También es importante adaptar el riego al tipo de planta, al tamaño de la maceta y al lugar donde se encuentra. Las plantas a pleno sol, por ejemplo, no requieren necesariamente más agua, sino un riego mejor planificado.