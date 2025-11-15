Las 5 plantas aromáticas que perfuman tu casa y ahuyentan insectos. 

Las plantas aromáticas son el comodín perfecto para decorar y perfumar el hogar y además se convierten en aliadas perfectas para darle vida y personalidad a los espacios interiores. Los detalles, en la nota.

Según especialistas en jardinería urbana, las plantas aromáticas no solo aportan belleza y aroma, sino que también pueden actuar como repelentes gracias a los aceites esenciales que liberan en el ambiente.

De nuestros cinco sentidos, el olfato es uno de los más poderosos , de ahí que seleccionar las fragancias con las que perfumar nuestro hogar sea tan importante. Y es que un aroma es capaz de transformar el ambiente y mejorar el bienestar de quienes lo habitan en un momento.

Los especialistas aconsejan colocar esta planta en el baño ya que el calor del agua caliente que usamos en esta zona de la casa potenciará la fragancia del eucalipto , creando un ambiente más limpio y purificado.

• Gardenia : es una planta de flores blancas y delicadas con un aroma dulce e intenso, casi hipnótico. Tiene propiedades relajantes y se asocia con la reducción de la ansiedad. Su ubicación ideal sería un lugar de la casa con luz indirecta y con un aire no muy seco, como el salón.

Cómo cuidar las plantas en plena primavera

Sin olvidar que cada especie tiene sus propias peculiaridades, todas ellas requieren una serie de cuidados básicos que debemos tener en cuenta. Estos son los cuidados básicos de las plantas en primavera:

Podar las plantas

La primavera es el momento perfecto para podar las plantas. Eliminar ramas, hojas y demás partes de árboles y arbustos, o de tus plantas de exterior que no sobrevivieron a las heladas, les permitirá deshacerse de las partes inservibles, además de proporcionarles más espacio para su correcto crecimiento.

Regar las plantas

Las plantas en primavera necesitan ser regadas diariamente, incluso si llovió. Cabe recalcar que en zonas con altas temperaturas el riego es algo fundamental. Es mejor regar una vez bien que varias veces mal, ya que un exceso de agua también es un peligro para las plantas.

Cuidado con el exceso de sol

La mayor parte de las plantas sufren si se las expone de manera excesiva a los rayos del sol. Como norma general, se recomienda no exponerlas directamente al sol, sino situarlas en zonas sombreadas.

Prevenir plagas

Las plagas empiezan a aparecer de forma mucho más decisiva y punzante en la primavera ya que las cálidas temperaturas ayudan a que proliferen los caracoles, ácaros, babosas y lombrices. El uso de insecticidas para las plantas infectadas es un gran remedio para curarlas y evitar que se propaguen por el resto del jardín.