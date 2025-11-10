lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 14:01
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Del 14 al 16 de noviembre, “Jujuy Florece” llega con entrada libre y gratuita, para disfrutar de días dedicados a la naturaleza y la jardinería

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Jujuy Florece
Jujuy Florece (1)

El verde y el color vuelven a copar San Salvador de Jujuy, desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre se realizará una nueva edición de “Jujuy Florece”, la feria que cada año celebra la floricultura, la biodiversidad y el amor por las plantas.

Durante tres días, la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Gorriti, se convertirá en un gran paseo natural donde los vecinos podrán recorrer puestos, aprender de especialistas y disfrutar de espectáculos artísticos. La entrada será libre y gratuita, con actividades programadas de 8 a 21 horas.

Organizado por la Asociación de Productores y Plantas Ornamentales de Jujuy, el evento llega a su quinta edición consolidándose como uno de los encuentros más esperados por los amantes de la jardinería, el paisajismo y el cuidado ambiental.

Exposición de Floricultura "La Flor Más Bella" (Archivo)
Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores (imagen de archivo)

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores (imagen de archivo)

5ta edición de Jujuy Florece: flores, aromas y aprendizajes

“Jujuy Florece” ofrecerá una amplia exposición y venta de plantas de estación, flores, cactus, suculentas, hierbas aromáticas y productos regionales vinculados a la naturaleza. También se realizarán disertaciones de profesionales sobre cultivo, diseño de jardines, compostaje y técnicas de conservación ambiental

La feria busca concientizar sobre la importancia de proteger la biodiversidad y apoyar el trabajo de más de 70 productores jujeños que sostienen, con esfuerzo y pasión, la producción local de especies ornamentales.

Además de ser un espacio de recreación, el evento promueve el comercio local y la economía verde, dando visibilidad a los pequeños viveros y emprendedores que trabajan en armonía con el ambiente.

Jujuy Florece (1)

