El verde y el color vuelven a copar San Salvador de Jujuy, desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre se realizará una nueva edición de “Jujuy Florece”, la feria que cada año celebra la floricultura, la biodiversidad y el amor por las plantas.

Durante tres días, la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Gorriti, se convertirá en un gran paseo natural donde los vecinos podrán recorrer puestos, aprender de especialistas y disfrutar de espectáculos artísticos. La entrada será libre y gratuita, con actividades programadas de 8 a 21 horas.

Organizado por la Asociación de Productores y Plantas Ornamentales de Jujuy, el evento llega a su quinta edición consolidándose como uno de los encuentros más esperados por los amantes de la jardinería, el paisajismo y el cuidado ambiental.

Exposición de Floricultura "La Flor Más Bella" (Archivo) Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores (imagen de archivo) 5ta edición de Jujuy Florece: flores, aromas y aprendizajes “Jujuy Florece” ofrecerá una amplia exposición y venta de plantas de estación, flores, cactus, suculentas, hierbas aromáticas y productos regionales vinculados a la naturaleza. También se realizarán disertaciones de profesionales sobre cultivo, diseño de jardines, compostaje y técnicas de conservación ambiental

La feria busca concientizar sobre la importancia de proteger la biodiversidad y apoyar el trabajo de más de 70 productores jujeños que sostienen, con esfuerzo y pasión, la producción local de especies ornamentales. Además de ser un espacio de recreación, el evento promueve el comercio local y la economía verde, dando visibilidad a los pequeños viveros y emprendedores que trabajan en armonía con el ambiente. Jujuy Florece (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.