domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 20:53
Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Qué documentación se necesita, cómo sacar turno, qué pasa si tenés multas o licencia de conducir vencida y cuánto cuesta el trámite en Jujuy.

Renovar o sacar por primera vez la licencia de conducir es uno de los trámites más consultados, especialmente en meses cercanos a las vacaciones. Documentación, turnos, multas pendientes, costos y vencimientos son algunas de las cuestiones que suelen demorar el proceso y obligan a reprogramar turnos.

Licencia de conducir. 
Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito
vigencia y vencimiento de la licencia de conducir
Vigencia y vencimiento de la licencia de conducir

Para despejar las dudas más frecuentes, TodoJujuy dialogó con Cecilia Rivero, directora del Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La funcionaria explicó los principales requisitos, aclaró errores frecuentes y respondió las preguntas más comunes que reciben a diario en las oficinas municipales.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

¿Qué pasa si tengo multas el día del turno?

No se puede avanzar con el trámite si el ciudadano tiene infracciones impagas o sin resolver. “Lo que más retrasa es que llegan sin pagar infracciones o sin el libre deuda”, remarcó Rivero

¿Dónde se pagan las multas y qué diferencia hay entre las infracciones municipales y provinciales?

Rivero explicó que no todas las infracciones se resuelven en el mismo lugar, y que este es uno de los errores más frecuentes al momento del trámite.

“Las multas que hace el personal de Tránsito del municipio se pagan en el edificio 9 de Julio. Pero las que labra Seguridad Vial de la Provincia no se resuelven ahí. Para esas infracciones, el ciudadano tiene que ir a la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Jujuy. Solo así se puede obtener el libre deuda provincial y avanzar con la licencia”, detalló.

Licencia de conducir digital (Foto ilustrativa)
Licencia de conducir

Licencia de conducir

¿Puedo renovar la licencia si ya está vencida?

Sí, pero igual es obligatorio sacar turno online. Si pasaron más de 90 días desde el vencimiento, ya no es renovación: el trámite empieza desde cero. “Nos pasa mucho que vienen el mismo día del vencimiento y quieren que los atendamos sin turno. No se puede”, aclaró

¿Cuánto tiempo antes se puede renovar?

Se puede renovar hasta 90 días antes de la fecha de vencimiento. Rivero explicó: “Con tres meses de anticipación ya pueden iniciar el trámite. No hace falta esperar a último momento”.

Vivo en Tilcara o Palpalá, ¿puedo sacar la licencia en San Salvador de Jujuy?

Es preciso remarcar que solo si el domicilio del DNI está registrado en San Salvador. “Hay que tramitar la licencia donde uno tiene declarado el domicilio. Si vive en Palpalá o Tilcara, debe hacerla allí, salvo que haga el cambio de domicilio en el DNI”, señaló la funcionaria.

Embed - Cecilia Rivero - LICENCIAS DE CONDUCIR: TODO LO QUE HAY QUE SABER

¿Cómo tramito el CENAT y el libre deuda?

  • CENAT: se gestiona online
  • Libre deuda municipal: se obtiene en el edificio 9 de Julio (primer piso) y puede tramitarlo otra persona con el DNI del titular.

¿Qué pasa si no llevo toda la documentación?

El trámite se suspende y hay que volver a sacar turno. “El día que reciben el turno ya pueden empezar a juntar los papeles. No esperen al último momento”, recomendó la funcionaria que dio cuenta de una situación que se repite de manera frecuente.

¿Dónde se sacan los turnos?

Ingresando al sitio oficial de la Municipalidad:

Municipalidad de San Salvador de Jujuy → Licencia de Conducir → Solicitar turno.

¿Qué pasa si pasan más de 90 días desde el examen o el vencimiento?

El trámite tiene que iniciar de cero y no se siguen los pasos de una renovación, se gestiona todo como si fuera una emisión de la licencia por primera vez. “Pasados los 90 días, todo empieza de nuevo: examen médico, teórico y práctico. Y se paga como licencia nueva”, aclaró la funcionaria consultada.

