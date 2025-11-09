Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, domingo 9 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, domingo 9 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, doming 9 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 8521 - La mujer
-
8521
-
0342
-
2844
-
7975
-
8852
-
5247
-
0825
-
2329
-
9241
-
7557
-
7161
-
1399
-
3190
-
1010
-
3082
-
7459
-
3271
-
8022
-
7312
-
1292
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 8183 - El Mal tiempo
Todos los números ganadores:
-
8183
-
8603
-
7256
-
4394
-
6004
-
4221
-
8450
-
3739
-
6849
-
3485
-
6025
-
6993
-
2324
-
4691
-
4102
-
7364
-
2959
-
0844
-
8627
-
8836
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
