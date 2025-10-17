Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 17 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 17 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 94 - El Cementerio
- 3294
- 5865
- 6421
- 7953
- 3839
- 6813
- 2949
- 5938
- 9584
- 3678
- 6965
- 4572
- 9718
- 3905
- 4917
- 6468
- 8445
- 8604
- 3535
- 2647
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 41 - El Cuchillo
Todos los números ganadores:
- 0441
- 7143
- 9917
- 4260
- 9252
- 6867
- 4399
- 6690
- 7645
- 5501
- 0407
- 0763
- 0444
- 7515
- 2426
- 8578
- 6576
- 4917
- 9541
- 2312
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 40 - El Cura
Todos los números ganadores:
- 2640
- 5796
- 2992
- 7674
- 8644
- 9186
- 2530
- 8909
- 9903
- 7903
- 8998
- 1469
- 9368
- 5818
- 2680
- 4655
- 2471
- 3397
- 0933
- 3807
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 75 - El Payaso
Todos los números ganadores:
- 3275
- 2764
- 5257
- 5894
- 6885
- 7187
- 9861
- 9450
- 5703
- 3425
- 3407
- 9558
- 9133
- 2790
- 9042
- 0798
- 4718
- 4682
- 6442
- 9585
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 80 - La bocha
Todos los números ganadores:
- 8080
- 9205
- 9571
- 5401
- 6988
- 7585
- 0834
- 9517
- 3780
- 6882
- 7913
- 3446
- 7771
- 8778
- 3752
- 0186
- 9909
- 6795
- 3692
- 5051
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.