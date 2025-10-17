viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 21:44
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 17 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 17 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 94 - El Cementerio

Los números ganadores:

  1. 3294
  2. 5865
  3. 6421
  4. 7953
  5. 3839
  6. 6813
  7. 2949
  8. 5938
  9. 9584
  10. 3678
  11. 6965
  12. 4572
  13. 9718
  14. 3905
  15. 4917
  16. 6468
  17. 8445
  18. 8604
  19. 3535
  20. 2647

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

  1. 0441
  2. 7143
  3. 9917
  4. 4260
  5. 9252
  6. 6867
  7. 4399
  8. 6690
  9. 7645
  10. 5501
  11. 0407
  12. 0763
  13. 0444
  14. 7515
  15. 2426
  16. 8578
  17. 6576
  18. 4917
  19. 9541
  20. 2312

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 40 - El Cura

Todos los números ganadores:

  1. 2640
  2. 5796
  3. 2992
  4. 7674
  5. 8644
  6. 9186
  7. 2530
  8. 8909
  9. 9903
  10. 7903
  11. 8998
  12. 1469
  13. 9368
  14. 5818
  15. 2680
  16. 4655
  17. 2471
  18. 3397
  19. 0933
  20. 3807

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 75 - El Payaso

Todos los números ganadores:

  1. 3275
  2. 2764
  3. 5257
  4. 5894
  5. 6885
  6. 7187
  7. 9861
  8. 9450
  9. 5703
  10. 3425
  11. 3407
  12. 9558
  13. 9133
  14. 2790
  15. 9042
  16. 0798
  17. 4718
  18. 4682
  19. 6442
  20. 9585

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores:

  1. 8080
  2. 9205
  3. 9571
  4. 5401
  5. 6988
  6. 7585
  7. 0834
  8. 9517
  9. 3780
  10. 6882
  11. 7913
  12. 3446
  13. 7771
  14. 8778
  15. 3752
  16. 0186
  17. 9909
  18. 6795
  19. 3692
  20. 5051

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

