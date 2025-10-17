Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 17 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 94 - El Cementerio

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

0441 7143 9917 4260 9252 6867 4399 6690 7645 5501 0407 0763 0444 7515 2426 8578 6576 4917 9541 2312

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 40 - El Cura

Todos los números ganadores:

2640 5796 2992 7674 8644 9186 2530 8909 9903 7903 8998 1469 9368 5818 2680 4655 2471 3397 0933 3807

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 75 - El Payaso

Todos los números ganadores:

3275 2764 5257 5894 6885 7187 9861 9450 5703 3425 3407 9558 9133 2790 9042 0798 4718 4682 6442 9585

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 80 - La bocha

Todos los números ganadores:

8080 9205 9571 5401 6988 7585 0834 9517 3780 6882 7913 3446 7771 8778 3752 0186 9909 6795 3692 5051

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs