Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 8 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 8 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 6839 - 39 La Lluvia
6839
0296
1856
1775
0640
6328
7963
6280
2122
0075
8363
1074
8974
0171
8893
3529
4683
0599
0877
2745
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0840 - 40 El Cura
Todos los números ganadores
0840
2864
5214
3275
0120
5541
7111
1020
8395
8036
4251
7824
4849
9247
3565
7068
3159
6622
3584
7686
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
