miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 13:22
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 8 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 8 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6839 - 39 La Lluvia

Los números ganadores:

  1. 6839

  2. 0296

  3. 1856

  4. 1775

  5. 0640

  6. 6328

  7. 7963

  8. 6280

  9. 2122

  10. 0075

  11. 8363

  12. 1074

  13. 8974

  14. 0171

  15. 8893

  16. 3529

  17. 4683

  18. 0599

  19. 0877

  20. 2745

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0840 - 40 El Cura

Todos los números ganadores

  1. 0840

  2. 2864

  3. 5214

  4. 3275

  5. 0120

  6. 5541

  7. 7111

  8. 1020

  9. 8395

  10. 8036

  11. 4251

  12. 7824

  13. 4849

  14. 9247

  15. 3565

  16. 7068

  17. 3159

  18. 6622

  19. 3584

  20. 7686

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

