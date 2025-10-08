miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 12:59
Bahía Blanca.

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25. Los cuerpos presentaban signos de violencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Doble femicidio en Bahía Blanca.

Doble femicidio en Bahía Blanca.

Una madre y su hija fueron encontradas muertas durante la madrugada de este miércoles en el interior de su vivienda. Ambas presentaban signos de haber sido atacadas antes de que el fuego consumiera el lugar. Los primeros indicios apuntan a que se trataría de un doble femicidio.

El hecho se descubrió luego de que vecinos alertaran a la policía y a los bomberos por un incendio en una vivienda. Cuando los equipos de emergencia ingresaron, hallaron los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, dentro de una habitación.

Los peritos encontraron rastros de combustible y puertas forzadas, lo que reforzó la hipótesis de un ataque intencional. Fuentes judiciales señalaron que el fuego podría haber sido provocado con el fin de ocultar evidencias.

El testimonio del hijo y hermano de las víctimas

En diálogo con medios locales, Leandro, hijo de Adriana y hermano de Mariana, sostuvo con dolor que se trató de “un doble femicidio”. “Esto fue provocado, mi mamá y mi hermana tenían miedo, habían recibido amenazas y ya habían denunciado ataques previos”, expresó con angustia.

El joven relató que los vecinos intentaron ingresar a la vivienda al ver el fuego, pero no pudieron hacerlo por el humo. “Cuando llegué, el incendio ya estaba apagado por los bomberos. Mi mamá y mi hermana eran personas trabajadoras, no tenían conflictos con nadie”, dijo.

Doble femicidio (1)

El relato de los vecinos

Un vecino del barrio, identificado como Daniel, aportó un dato clave a la investigación: su cámara de seguridad registró el sonido de un disparo cerca de las 22:30 del martes. “Después de eso, pasó casi una hora hasta que se fue una persona en moto. El incendio empezó unos diez minutos más tarde”, contó.

El hombre agregó que su hijo vio salir del lugar a un sujeto de contextura grande, aunque no lo consideró sospechoso en ese momento. “Mi hijo ya declaró ante la policía”, confirmó.

Las víctimas vivían solas desde la muerte del padre de familia, ocurrida hace dos años a causa de una enfermedad. Según los vecinos, ambas llevaban una vida tranquila y eran conocidas por su trabajo y humildad.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 especializada en homicidios. El funcionario ordenó relevamiento de cámaras, declaraciones testimoniales y el levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la Justicia no descarta allanamientos y medidas urgentes en las próximas horas para esclarecer el hecho.

