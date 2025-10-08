Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Choque en Mar del Plata.

Una tragedia sacudió este martes por la mañana la Ruta Provincial 11, en el límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, Buenos Aires. Un nene de dos años murió luego de que el auto en el que viajaba con su madre chocara con una columna de alumbrado y quedara partido por la mitad. El impacto fue tan violento que el vehículo se desintegró en plena autovía.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en el kilómetro 503 de la Ruta 11. La víctima, identificada como Santino, viajaba en un Ford Ka gris junto a su madre, una mujer de 32 años. Según las primeras pericias, el rodado se despistó a alta velocidad, mordió el cordón y terminó impactando contra una columna de alumbrado público.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Allí quedó internada bajo control médico y contención psicológica. Testigos aseguraron que sufrió una fuerte crisis al ver a su hijo sin vida dentro del vehículo.

Las primeras pericias De acuerdo con los informes preliminares, el choque se produjo cuando la conductora perdió el control del vehículo al pisar el cordón con la rueda delantera izquierda. El auto giró varios metros en trompos antes de impactar lateralmente contra la columna.

El golpe fue tan fuerte que los airbags no se activaron y el auto se partió literalmente en dos, quedando una parte a varios metros del resto del chasis. A pesar del violento impacto, el pequeño no salió despedido ya que se encontraba en su sillita infantil. Sin embargo, murió en el acto debido a la magnitud del golpe. En el lugar trabajaron equipos de Bomberos, personal policial, ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, además del servicio de rescate vial. El tránsito estuvo interrumpido durante varias horas en el sentido hacia Mar del Plata, mientras se montaba un contracarril provisorio para desviar la circulación. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional N°11 de Delitos Culposos, encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia, quien ordenó la intervención de la Policía Científica para determinar la mecánica exacta del siniestro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.