Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)

Un joven motociclista perdió la vida este sábado por la mañana tras derrapar con su vehículo en una transitada avenida del barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy. El impacto fue letal y las autoridades confirmaron que no llevaba casco al momento del accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas Un trágico accidente se cobró la vida de un joven en las primeras horas de este sábado en la capital jujeña. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de avenida Vespucio y pasaje 14, en el barrio Malvinas, cuando el conductor de una motocicleta perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto.

Fuentes oficiales informaron que el motociclista falleció en el acto como consecuencia del fuerte golpe en la cabeza. Según los primeros datos aportados por los peritos que trabajaron en el lugar, la víctima no utilizaba casco de seguridad, lo que agravó el desenlace del siniestro.

Personal de la Policía de la Provincia y del SAME acudieron rápidamente al lugar tras un llamado de vecinos, pero al llegar constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas que provocaron el derrape, aunque no se descarta que algún desperfecto mecánico o una maniobra brusca hayan influido en la pérdida de control del vehículo. El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante algunas horas mientras se realizaban las pericias correspondientes. La Fiscalía de turno intervino en el caso y ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia, además de iniciar la investigación formal para esclarecer lo sucedido.

