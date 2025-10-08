miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 18:33
Así es el pueblo del norte lleno de naturaleza, cultura e historia que ofrece una experiencia única

Esta localidad se transformó en un destino ineludible para los visitantes que recorren la región y quieren conectar con la naturaleza y la calma.

Esta joya oculta en el norte de Argentina es una parada que atrae cada vez más turismo.

El norte de Argentina deslumbra por su diversidad de paisajes, sabores y tradiciones. Existen localidades donde la calma convive con una identidad local muy marcada, y en cada esquina se percibe una historia por descubrir. Para quienes desean unas escapadas distintas, existe un pueblo que aún mantiene intacta su esencia auténtica.

Entre ellos destaca una ciudad de Formosa vibrante en su vida cultural, con vínculos estrechos con Paraguay y una cocina abundante y variada. Ubicada a la vera del río Pilcomayo, se transformó en un punto de paso imprescindible para viajeros curiosos que valoran la experiencia genuina por encima de los circuitos turísticos masivos.

Clorinda ofrece muchas actividades para quienes quieran realizar turismo.

Escapadas por el norte: ¿Dónde se ubica Clorinda?

Clorinda se encuentra en el noreste de Formosa, a apenas 4 kilómetros de la frontera con Paraguay. Mediante el puente internacional San Ignacio de Loyola, conecta directamente con la ciudad paraguaya de José Falcón y, más adelante, con Asunción.

Esta proximidad transfronteriza le imprime a la ciudad un ritmo único. Es habitual observar un flujo constante de personas en el puente, entre turistas y trabajadores que cruzan a diario. Además, Clorinda actúa como punto de enlace entre la capital formoseña y otros destinos del norte argentino.

Clorinda.

Qué se puede hacer en Clorinda, pueblo de Formosa

La ciudad cuenta con una costanera perfecta para relajarse, pasear o recorrer en bicicleta junto al río. A lo largo del año, este espacio también alberga eventos recreativos y festivales. En verano, sus áreas verdes se llenan de visitantes que buscan disfrutar del aire libre, mientras que en invierno el clima suele mantenerse agradable para recorrerla tranquilamente.

Asimismo, es posible recorrer ferias de artesanía, visitar templos religiosos y sumarse a celebraciones populares que mantienen vivas las tradiciones locales. Para los amantes del turismo cultural, Clorinda representa un interesante cruce de influencias paraguayas y formoseñas, reflejadas en la música, la danza y las costumbres diarias de la ciudad.

Dónde se ubica Clorinda.

La cocina local se destaca por su sabor y tradición. Es común degustar chipá casera, sopa paraguaya, chipa guasu, así como pescados de río como pacú o surubí, y dulces regionales, por ejemplo el dulce de mamón. Además, algunos restaurantes incorporan toques modernos a platos tradicionales, ofreciendo propuestas innovadoras sin perder la esencia de la región.

Cómo llegar a Clorinda

Clorinda se encuentra a aproximadamente 120 km de la ciudad de Formosa, con acceso principal por la Ruta Nacional 11. Existen colectivos interurbanos diarios que conectan ambas localidades, y para quienes buscan comodidad, también hay taxis o remises disponibles.

Este lugar en el norte de Argentina se convirtió en una parada obligatoria para quienes realizan turismo allí.

Desde otras provincias, la manera más rápida de llegar es trasladarse primero a Formosa capital en micro o avión y completar el recorrido por tierra hasta Clorinda.

