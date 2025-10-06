Así es el legendario pueblo del norte con 200 personas y que todos eligen para descansar

El Angosto, escondido en el norte jujeño, ofrece una experiencia de turismo distinta.

Argentina guarda lugares secretos que aún no fueron descubiertos por el turismo masivo . En lugar de seguir los destinos tradicionales, vale la pena explorar estos sitios ocltos del norte , donde la calma es absoluta y el entorno natural deslumbra. Agenda este pueblo que impacta a todos los viajantes para tus próximas escapadas.

Uno de estos rincones poco conocidos se encuentra más allá de lo habitual . Con pocos habitantes y caminos que desafían al visitante , El Angosto se presenta como un paraíso aislado , ideal para quienes buscan naturaleza intacta, cultura auténtica y serenidad absoluta .

El Angosto se ubica en la provincia de Jujuy , dentro del departamento de Santa Catalina , y se encuentra tan al norte que supera incluso a La Quiaca , muy cerca de la frontera con Bolivia . Es, sin dudas, uno de los pueblos más alejados y septentrionales del país .

Desde San Salvador de Jujuy hay aproximadamente 400 kilómetros, pero más allá de la distancia, lo que realmente sorprende es el aislamiento del lugar. Rodeado de cordilleras, ríos y caminos serpenteantes, el trayecto hacia El Angosto se convierte en toda una travesía.

Argentina está llena de rincones que el turismo todavía no descubrió del todo.

Qué se puede hacer en El Angosto, pueblo de Jujuy

Aunque es un poblado pequeño, El Angosto sorprende por todo lo que ofrece. Su entorno natural impresiona: montañas color rojo intenso, ríos que se abren paso entre las piedras y un silencio tan profundo que da la sensación de que el tiempo se detuvo.

Caminar por sus senderos permite descubrir panoramas excepcionales y conocer la historia del lugar a través de las anécdotas de sus habitantes.

Para quienes disfrutan de la fotografía, cada ángulo se convierte en una imagen de postal. Los paisajes de tierra rojiza, los caminos al borde de los acantilados y la arquitectura sencilla pero genuina transforman al pueblo en un escenario ideal para inmortalizar momentos auténticos, sin necesidad de filtros ni retoques.

También es posible interactuar con los vecinos, degustar la gastronomía local y descubrir un estilo de vida que permanece al margen del bullicio urbano. La naturaleza intacta del entorno completa la experiencia: no es raro toparse con animales y plantas autóctonas que habitan esta zona casi virgen.

Vista panorámica de El Angosto, el pequeño pueblo jujeño enclavado entre montañas.

Cómo acceder a El Angosto

Llegar hasta El Angosto requiere algo más que simplemente conducir. Desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 rumbo al norte hasta La Quiaca. A partir de allí, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 5 hasta La Ciénaga y sigue ascendiendo en dirección norte.

Los últimos kilómetros son los más desafiantes: se atraviesan arroyos, curvas pronunciadas y senderos que bordean precipicios. Es esencial contar con un vehículo apto para terreno difícil y, si es posible, viajar con un guía local que conozca bien la zona. El esfuerzo, sin embargo, se recompensa con creces.