El rincón rural de Santiago del Estero que conquista a sus visitantes

A 120 kilómetros de la capital de Santiago del Estero , Guanaco Sombriana se perfila como un pueblo que despierta interés turístico por su combinación de paisajes áridos, historia y tradiciones locales. Con el impulso de la subsecretaría provincial de Turismo , este pequeño poblado ha desarrollado un turismo rural que permite a los visitantes sumergirse en la vida cotidiana del interior santiagueño.

El lugar ofrece una experiencia auténtica, donde se mezclan la tranquilidad de la naturaleza con la riqueza cultural, posicionándose como un destino ideal para quienes buscan un contacto cercano con el entorno y las costumbres locales.

Salar de Ambargasta, un paisaje que sorprende

Uno de los principales atractivos de Guanaco Sombriana es el Salar de Ambargasta, una vasta extensión que cubre unos 4.200 km². Este entorno único permite recorrer espacios donde la fauna y la flora se adaptan a los suelos salinos, con vegetación que se concentra en los márgenes de los ríos. Los visitantes pueden realizar caminatas y recorridos guiados, disfrutando de la tranquilidad del lugar y la inmensidad del paisaje.

Textiles tradicionales y producción local

La tradición textil del pueblo es otro de sus grandes atractivos. Gracias al apoyo de la provincia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la producción de tejidos en telar ha recuperado fuerza. La introducción de animales como llamas, guanacos y ovejas permitió mejorar la calidad de los productos locales, que incluyen chalinas, ponchos y ruanas, elaborados principalmente por mujeres de la comunidad.

Sabores de la región

La gastronomía de Guanaco Sombriana refleja la vida rural de la zona. Entre los productos típicos se destacan el queso, la miel y el cabrito, preparado en pequeños restaurantes que ofrecen a los turistas la posibilidad de degustar sabores autóctonos mientras conocen las costumbres del pueblo.

Con su combinación de paisajes naturales, tradiciones ancestrales y gastronomía típica, Guanaco Sombriana invita a los viajeros a vivir una experiencia única en el norte de Argentina, lejos del bullicio urbano y en contacto con la esencia rural de Santiago del Estero.