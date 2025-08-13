miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 09:59
Escapadas.

El rincón rural de Santiago del Estero que conquista a sus visitantes

Combina paisajes únicos, tradiciones textiles y gastronomía local, ofreciendo a los visitantes una experiencia rural auténtica en el corazón de Santiago del Estero.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Guanaco Sombriana, un rincón único de Santiago del Estero.

Guanaco Sombriana, un rincón único de Santiago del Estero.

A 120 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, Guanaco Sombriana se perfila como un pueblo que despierta interés turístico por su combinación de paisajes áridos, historia y tradiciones locales. Con el impulso de la subsecretaría provincial de Turismo, este pequeño poblado ha desarrollado un turismo rural que permite a los visitantes sumergirse en la vida cotidiana del interior santiagueño.

Lee además
Escapadas: ni Tucumán ni Santiago del Estero, los destinos más visitados de Catamarca
Propuesta.

Ni Tucumán ni Santiago del Estero, la provincia elegida para escapadas de fin de semana
Este pueblo se encuentra a lo largo de la Ruta Nacional 16.
Turismo.

Santiago del Estero y un pueblo perfecto para los amantes de la naturaleza

El lugar ofrece una experiencia auténtica, donde se mezclan la tranquilidad de la naturaleza con la riqueza cultural, posicionándose como un destino ideal para quienes buscan un contacto cercano con el entorno y las costumbres locales.

Guanaco Sombriana
Guanaco Sombriana.

Guanaco Sombriana.

Salar de Ambargasta, un paisaje que sorprende

Uno de los principales atractivos de Guanaco Sombriana es el Salar de Ambargasta, una vasta extensión que cubre unos 4.200 km². Este entorno único permite recorrer espacios donde la fauna y la flora se adaptan a los suelos salinos, con vegetación que se concentra en los márgenes de los ríos. Los visitantes pueden realizar caminatas y recorridos guiados, disfrutando de la tranquilidad del lugar y la inmensidad del paisaje.

Guanaco Sombriana
Guanaco Sombriana.

Guanaco Sombriana.

Textiles tradicionales y producción local

La tradición textil del pueblo es otro de sus grandes atractivos. Gracias al apoyo de la provincia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la producción de tejidos en telar ha recuperado fuerza. La introducción de animales como llamas, guanacos y ovejas permitió mejorar la calidad de los productos locales, que incluyen chalinas, ponchos y ruanas, elaborados principalmente por mujeres de la comunidad.

Sabores de la región

La gastronomía de Guanaco Sombriana refleja la vida rural de la zona. Entre los productos típicos se destacan el queso, la miel y el cabrito, preparado en pequeños restaurantes que ofrecen a los turistas la posibilidad de degustar sabores autóctonos mientras conocen las costumbres del pueblo.

Con su combinación de paisajes naturales, tradiciones ancestrales y gastronomía típica, Guanaco Sombriana invita a los viajeros a vivir una experiencia única en el norte de Argentina, lejos del bullicio urbano y en contacto con la esencia rural de Santiago del Estero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Tucumán ni Santiago del Estero, la provincia elegida para escapadas de fin de semana

Santiago del Estero y un pueblo perfecto para los amantes de la naturaleza

El pueblo mágico de Santiago del Estero que cautiva con su belleza natural

El pueblo mágico de Santiago del Estero ideal para visitar unos días

Nicolás Clady se consagró campeón del Nacional de Tiro y disputará el Panamericano

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel