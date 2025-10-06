Detienen a hinchas de Central Norte de Salta con armas de fuego

Un violento desorden protagonizado por simpatizantes del club Central Norte alteró la tranquilidad de una zona céntrica de Salta capital . El hecho ocurrió en la intersección de calles Orán y General Paz , donde varias personas dañaron vehículos estacionados y provocaron disturbios en la vía pública.

Tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 , personal policial desplegó un operativo conjunto del Distrito de Prevención 1 y Unidades Especiales , que culminó con cuatro detenidos , entre ellos una mujer , y el secuestro de armas de fuego, objetos contundentes y bebidas alcohólicas .

Según informó la Policía de Salta , la intervención comenzó luego de que vecinos alertaran sobre el grupo de simpatizantes que causaba daños en distintos autos. Con el apoyo del Centro de Videovigilancia , los agentes identificaron a los involucrados y siguieron su recorrido por cámaras de seguridad.

Los efectivos de la División Infantería lograron interceptar un vehículo Renault Kangoo blanco en avenida Sarmiento , luego de que intentara escapar al notar la llegada de los móviles policiales. Allí se procedió a la detención de tres hombres y una mujer , mientras otros individuos lograron huir.

Secuestro de armas y bebidas

Durante la requisa del rodado, los uniformados encontraron dos armas de fuego, armas hechizas, un machete, cartuchos de diferentes calibres, bebidas alcohólicas y fierros. Todos los elementos quedaron secuestrados a disposición de la Fiscalía Penal Nº 5, a cargo del doctor Federico Jovanovics, y del Juzgado de Garantías Nº 6.

El director general de Seguridad, comisario Luis Daniel Ríos, explicó que “el utilitario se dio a la fuga, pero gracias al rápido accionar del personal de Infantería se logró interceptarlo cerca del hospital Materno Infantil”. Añadió que “al revisar el interior del vehículo se hallaron las armas hechizas, revólveres y elementos contundentes”.

Investigación y llamados a los damnificados

Las autoridades judiciales dispusieron que los detenidos permanezcan a disposición del magistrado interviniente mientras se amplía la investigación para identificar a los demás implicados.

El comisario Ríos solicitó que los vecinos afectados por los daños en sus vehículos realicen las denuncias correspondientes, con el fin de sumar evidencia y avanzar con las actuaciones judiciales.