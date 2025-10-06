Las celebraciones religiosas más convocantes de Argentina según la inteligencia artificial

La Argentina es un país donde la fe y las tradiciones populares conviven de forma profunda. Cada año, millones de fieles se movilizan para rendir homenaje a sus santos patronos, vírgenes y advocaciones locales. Sobre este tema, la inteligencia artificial definió cuál de todas ellas son las más multitudinarias.
La Peregrinación a Luján, la más multitudinaria del país
Sin dudas, la Peregrinación a la Virgen de Luján es la manifestación religiosa más masiva de la Argentina.
Cada primer fin de semana de octubre, más de un millón y medio de personas caminan hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país, ubicada a unos 60 kilómetros de Buenos Aires.
Los fieles recorren largas distancias en agradecimiento o pedido, en una muestra de fe que se repite desde hace más de 50 años. El lema de cada edición resume el espíritu de la convocatoria: “Madre, estamos en tus manos, danos fuerza y esperanza”.
El Señor y la Virgen del Milagro, orgullo de Salta
En el norte argentino, otra celebración de gran magnitud tiene lugar cada septiembre en la provincia de Salta: la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.
Durante tres días, miles de fieles colman las calles salteñas en una procesión conmovedora que recuerda el terremoto de 1692, cuando los pobladores atribuyeron el fin del sismo a la intervención divina.
Actualmente, la festividad reúne a más de 800 mil personas cada año, siendo considerada la segunda manifestación de fe más grande del país.
Señor y Virgen del Milagro en Salta
Señor y Virgen del Milagro en Salta
En Tucumán, la Virgen de la Merced convoca multitudes
Otra celebración destacada es la Fiesta de la Virgen de la Merced, patrona del Ejército Argentino y protectora de la provincia de Tucumán.
Cada 24 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de la Batalla de Tucumán, miles de devotos asisten a la Catedral para honrar a la “Generala”, cuya imagen fue símbolo de victoria y fe durante la historia nacional.
Virgen de La Merced - Tucumán
Virgen de La Merced - Tucumán
Jujuy y su devoción a la Virgen de Río Blanco y Paypaya
En Jujuy, la celebración religiosa más importante y convocante es la Fiesta de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.
Cada primer domingo de octubre, miles de peregrinos llegan hasta el Santuario de Río Blanco, ubicado a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, en medio de los cerros y la vegetación del valle.
Durante todo el mes, distintas comunidades de la provincia organizan procesiones y misas en honor a la Virgen, en un clima de recogimiento y alegría popular.
La festividad combina tradición, identidad y fe, y es considerada una de las celebraciones marianas más antiguas del norte argentino, con raíces que se remontan al siglo XVIII.
virgen de rio blanco (1).jpg
Este es el cronograma de actividades en honor a la Virgen de Río Blanco
Devociones que marcan la identidad
Desde Luján hasta Río Blanco, pasando por Salta, Tucumán, Catamarca y Corrientes, las celebraciones religiosas argentinas reflejan el profundo vínculo entre el pueblo y su fe.
Más allá de las diferencias culturales, cada peregrinación y cada procesión se convierten en un punto de encuentro donde la espiritualidad, la historia y la esperanza se funden en una misma voz.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.