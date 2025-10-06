lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 09:13
Rugby Championship 2025.

Dos Pumas elegidos en el "Equipo del año del Rugby"

Aunque Argentina terminó última en el Rugby Championship, Santiago Carreras y Santiago Chocobares fueron elegidos en el equipo ideal del Rugby Championship

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los pumas
Santiago Carreras y Santiagio Chocobares en el equipo ideal del Rugby Championship. (IG Rugby Chmapionship)

Santiago Carreras fue el goleador del torneo con 72 puntos. (Reuters/Paul Childs)

Santiago Chocobares elegido como uno de los mejores centros del Rugby Championship. (AP Foto/Gustavo Garello)

El Rugby Championship 2025 dejó sensaciones contrapuestas para Los Pumas. Mientras el equipo no logró salir del último lugar en la tabla, dos nombres propios lograron destacarse en la élite del rugby del hemisferio sur: Santiago Carreras y Santiago Chocobares.

Ambos fueron elegidos en el equipo ideal del torneo, según la organización del certamen, compartiendo el honor con figuras de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El reconocimiento llega en un contexto adverso: Argentina terminó en la cuarta posición, con 10 puntos, igual que Australia pero con peor diferencia (+−52 contra −13).

El título, en tanto, fue para Sudáfrica, que se impuso 29-27 sobre Los Pumas en Londres y logró su segundo título consecutivo.

Equipo ideal con 2 pumas
Santiago Carreras y Santiagio Chocobares en el equipo ideal del Rugby Championship. (IG Rugby Chmapionship)

Santiago Carreras, goleador y figura de Los Pumas y del torneo

Carreras cerró un campeonato sobresaliente en lo individual: fue el máximo anotador del Rugby Championship con 72 puntos, producto de su puntería con el pie y su liderazgo en los momentos clave.

El apertura arrancó el torneo como suplente, pero tras la lesión de Tomás Albornoz se adueñó del puesto y nunca más salió del XV inicial. Su regularidad lo posiciona hoy como una de las piezas más valiosas del plantel argentino.

“Santiago mostró carácter y madurez. Es un jugador que entiende el juego y lo hace simple”, destacó un analista de ESPN tras el cierre del torneo.

Santiago Carreras - los pumas
Santiago Carreras fue el goleador del torneo con 72 puntos. (Reuters/Paul Childs)

Santiago Chocobares: solidez en el centro

Por su parte, Santiago Chocobares fue elegido como uno de los mejores centros del campeonato. Formado en Los Pampas de Rufino, el santafesino combinó potencia defensiva y criterio ofensivo, destacándose incluso ante rivales de la talla de Suaalii o Jordie Barrett.

El jugador del Toulouse francés completó todos los minutos del certamen y fue una de las pocas piezas fijas del plantel dirigido por Felipe Contepomi, que apostó por rotaciones en otros puestos.

Un cierre con orgullo para Los Pumas

Aunque Los Pumas no pudieron salir del fondo de la tabla, el cierre en Twickenham dejó una imagen competitiva frente al campeón. Argentina llegó a estar al frente en el marcador y mostró carácter hasta el final.

Sin embargo, la potencia del pack sudafricano inclinó la balanza en los minutos decisivos, sellando un nuevo título para los Springboks.

Con la temporada internacional cerca de su fin, el desafío pasa ahora por capitalizar las individualidades y proyectar una estructura más sólida hacia el 2026. Los nombres están; falta transformar el brillo individual en resultados colectivos.

Santiago Chocobares
Santiago Chocobares elegido como uno de los mejores centros del Rugby Championship. (AP Foto/Gustavo Garello)

