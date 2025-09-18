jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 08:55
Para elegir.

Las mejores comidas rápidas para disfrutar el fin de semana según la inteligencia artificial

Cuando llega el fin de semana, muchos se dan un gusto y las comidas rápidas son las más elegidas. Según la inteligencia artificial, éstas son las más ricas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Las mejores comidas rápidas para disfrutar el fin de semana según la inteligencia artificial

Las mejores comidas rápidas para disfrutar el fin de semana según la inteligencia artificial

Elegir qué comer durante el fin de semana suele ser parte del ritual de descanso. La comida rápida se convierte en la protagonista de reuniones, salidas o planes tranquilos en casa. Le preguntamos a la inteligencia artificial y nos dio un ranking de las más elegidas.

Hamburguesas con papas: la elección que nunca falla

Las hamburguesas se mantienen como la reina de la comida rápida. Su versatilidad, la posibilidad de combinar carnes, panes y toppings, y la infaltable guarnición de papas fritas, las convierten en una opción segura para chicos y grandes. Además, en los últimos años se sumaron versiones gourmet y vegetarianas que ampliaron aún más la propuesta.

Hamburguesas
Hamburguesas

Hamburguesas

Pizza: la comida más compartida

La pizza es la opción perfecta para disfrutar en grupo. Se adapta a cualquier paladar gracias a la variedad de sabores y combinaciones, y tiene la ventaja de ser práctica y accesible. En Argentina, la tradición pizzera tiene un peso especial: desde la clásica de muzzarella hasta las más innovadoras con ingredientes premium.

Tacos y burritos: sabor con un toque distinto

La cocina mexicana se instaló con fuerza en la escena gastronómica local. Los tacos y burritos ofrecen un abanico de sabores intensos, frescos y condimentados que rompen la rutina de lo clásico. Son ideales para quienes buscan probar algo distinto, acompañados de salsas picantes o guacamole.

Tacos y burritos
Tacos y burritos

Tacos y burritos

Pollo frito y alitas: perfectos para compartir

El pollo frito y las alitas crujientes son un plan irresistible, especialmente en encuentros informales. Acompañados con diferentes salsas y bebidas frías, se convirtieron en una tendencia que pisa fuerte en los últimos años, sobre todo en bares y locales especializados.

Pollo frito y alitas
Pollo frito y alitas

Pollo frito y alitas

Street food: lomitos, panchos y shawarma

Los clásicos de la comida callejera también se ganaron su lugar. Los lomitos completos, los panchos con toppings variados o un buen shawarma ofrecen rapidez, sabor y abundancia en un solo plato. Suelen ser protagonistas de salidas nocturnas y planes improvisados.

En definitiva, el fin de semana es la excusa perfecta para disfrutar de la comida rápida. La elección dependerá del plan: algo práctico para compartir, un sabor distinto para sorprender o un clásico infalible que nunca decepciona.

