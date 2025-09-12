Cuáles son los sabores de helado más ricos según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial definió los sabores de helado más elegidos en Argentina

El helado es uno de los placeres más ricos cuando llega el calorcito, aunque hay muchos que lo disfrutan todo el año. Según la inteligencia artificial, estos son los sabores que más eligen los argentinos.

Dulce de leche, el indiscutido El sabor más pedido en las heladerías del país sigue siendo el dulce de leche, en sus diferentes versiones: clásico, granizado, con brownie o con almendras. Su lugar en el podio es prácticamente histórico, ya que representa un emblema de la tradición argentina.

Helado de dulce de leche Helado de dulce de leche Chocolate en todas sus variantes El chocolate ocupa el segundo lugar de preferencia. Desde el amargo hasta el suizo, pasando por el clásico con almendras, es uno de los sabores que nunca falta en el pote de un kilo. Su versatilidad y la posibilidad de combinarlo con cremas y frutas lo hacen irresistible.

Helado de chocolate Helado de chocolate Frutilla y limón, los reyes del verano Entre los sabores frutales, la frutilla y el limón son los más populares, especialmente en épocas de altas temperaturas. Refrescantes y livianos, se convierten en los favoritos de quienes buscan algo más ligero.

Sambayón, un clásico que resiste El sambayón, elaborado con vino o licor dulce, sigue manteniendo su público fiel. Aunque menos elegido por los más jóvenes, conserva su lugar como un clásico de la heladería tradicional. Helado de sambayón Helado de sambayón Innovaciones que ganan terreno En los últimos años crecieron las preferencias por sabores innovadores como cookies and cream, cheesecake, tiramisú y pistacho. Estas propuestas, muchas veces inspiradas en la repostería, amplían la oferta y conquistan a quienes buscan algo diferente. El podio final Según distintas encuestas gastronómicas, el ranking de sabores más elegidos en Argentina se resume así: Dulce de leche (todas sus variantes)

Chocolate

Frutilla

Sambayón

Limón Helado de limón Helado de limón

