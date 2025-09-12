Cuáles son los sabores de helado más ricos según la inteligencia artificial

El helado es uno de los placeres más ricos cuando llega el calorcito, aunque hay muchos que lo disfrutan todo el año. Según la inteligencia artificial, estos son los sabores que más eligen los argentinos.
Dulce de leche, el indiscutido
El sabor más pedido en las heladerías del país sigue siendo el dulce de leche, en sus diferentes versiones: clásico, granizado, con brownie o con almendras. Su lugar en el podio es prácticamente histórico, ya que representa un emblema de la tradición argentina.
Chocolate en todas sus variantes
El chocolate ocupa el segundo lugar de preferencia. Desde el amargo hasta el suizo, pasando por el clásico con almendras, es uno de los sabores que nunca falta en el pote de un kilo. Su versatilidad y la posibilidad de combinarlo con cremas y frutas lo hacen irresistible.
Frutilla y limón, los reyes del verano
Entre los sabores frutales, la frutilla y el limón son los más populares, especialmente en épocas de altas temperaturas. Refrescantes y livianos, se convierten en los favoritos de quienes buscan algo más ligero.
Sambayón, un clásico que resiste
El sambayón, elaborado con vino o licor dulce, sigue manteniendo su público fiel. Aunque menos elegido por los más jóvenes, conserva su lugar como un clásico de la heladería tradicional.
Innovaciones que ganan terreno
En los últimos años crecieron las preferencias por sabores innovadores como cookies and cream, cheesecake, tiramisú y pistacho. Estas propuestas, muchas veces inspiradas en la repostería, amplían la oferta y conquistan a quienes buscan algo diferente.
El podio final
Según distintas encuestas gastronómicas, el ranking de sabores más elegidos en Argentina se resume así:
