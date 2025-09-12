viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 09:00
¡Que rico!

Cuáles son los sabores de helado más ricos según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial hizo un ranking sobre los sabores de helado más ricos en el país. Hay algunos que nunca perderán vigencia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La inteligencia artificial definió los sabores de helado más elegidos en Argentina

La inteligencia artificial definió los sabores de helado más elegidos en Argentina

El helado es uno de los placeres más ricos cuando llega el calorcito, aunque hay muchos que lo disfrutan todo el año. Según la inteligencia artificial, estos son los sabores que más eligen los argentinos.

Dulce de leche, el indiscutido

El sabor más pedido en las heladerías del país sigue siendo el dulce de leche, en sus diferentes versiones: clásico, granizado, con brownie o con almendras. Su lugar en el podio es prácticamente histórico, ya que representa un emblema de la tradición argentina.

Helado de dulce de leche
Helado de dulce de leche

Helado de dulce de leche

Chocolate en todas sus variantes

El chocolate ocupa el segundo lugar de preferencia. Desde el amargo hasta el suizo, pasando por el clásico con almendras, es uno de los sabores que nunca falta en el pote de un kilo. Su versatilidad y la posibilidad de combinarlo con cremas y frutas lo hacen irresistible.

Helado de chocolate
Helado de chocolate

Helado de chocolate

Frutilla y limón, los reyes del verano

Entre los sabores frutales, la frutilla y el limón son los más populares, especialmente en épocas de altas temperaturas. Refrescantes y livianos, se convierten en los favoritos de quienes buscan algo más ligero.

Sambayón, un clásico que resiste

El sambayón, elaborado con vino o licor dulce, sigue manteniendo su público fiel. Aunque menos elegido por los más jóvenes, conserva su lugar como un clásico de la heladería tradicional.

Helado de sambayón
Helado de sambayón

Helado de sambayón

Innovaciones que ganan terreno

En los últimos años crecieron las preferencias por sabores innovadores como cookies and cream, cheesecake, tiramisú y pistacho. Estas propuestas, muchas veces inspiradas en la repostería, amplían la oferta y conquistan a quienes buscan algo diferente.

El podio final

Según distintas encuestas gastronómicas, el ranking de sabores más elegidos en Argentina se resume así:

  • Dulce de leche (todas sus variantes)

  • Chocolate

  • Frutilla

  • Sambayón

  • Limón

Helado de limón
Helado de limón

Helado de limón

