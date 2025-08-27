miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 09:15
Curiosidades.

Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial elaboró un listado de los siete lugares más imponentes del país que podrían considerarse “maravillas naturales”.

María Florencia Etchart
La Inteligencia Artificial elaboró un listado de los siete lugares más imponentes del país que podrían considerarse “maravillas naturales” por su belleza, biodiversidad y atractivo turístico. Desde cataratas imponentes hasta desiertos multicolores, Argentina despliega una riqueza única en cada región.

1- Cataratas del Iguazú, un espectáculo único en el mundo

Ubicadas en la provincia de Misiones, son consideradas una de las joyas más impresionantes del planeta. Con más de 250 saltos de agua rodeados por la selva misionera, las Cataratas del Iguazú fueron incluidas en 2011 entre las Siete Maravillas Naturales del Mundo y siguen encabezando la lista de la IA.

2- Glaciar Perito Moreno, la fuerza del hielo eterno

En Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, se encuentra este imponente glaciar que impacta por su tamaño, su color azul profundo y el fenómeno de los desprendimientos que atrae a visitantes de todo el mundo.

3- Quebrada de Humahuaca, historia y paisajes milenarios

La IA destacó a la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, como un escenario único donde los colores de los cerros se mezclan con la historia y la cultura ancestral. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es un destino que fusiona naturaleza y tradición.

4- Península Valdés, un santuario de fauna marina

En Chubut, la Península Valdés fue seleccionada por su biodiversidad. Allí se pueden avistar ballenas francas australes, pingüinos, lobos y elefantes marinos, lo que la convierte en uno de los mejores lugares del mundo para el ecoturismo.

5- Aconcagua, el gigante de América

Con sus 6.962 metros de altura, el Aconcagua, en Mendoza, es la montaña más alta del continente americano. Su imponencia natural lo transforma en un verdadero ícono argentino, elegido tanto por montañistas como por viajeros que buscan paisajes de altura.

6- Esteros del Iberá, un humedal lleno de vida

Ubicados en Corrientes, los Esteros del Iberá fueron seleccionados por la IA por su enorme riqueza ecológica. Este humedal es hogar de cientos de especies de aves, yacarés, carpinchos y ciervos de los pantanos, lo que lo convierte en un paraíso de biodiversidad.

7- Monte Fitz Roy, el desafío de la Patagonia

En la frontera entre Santa Cruz y Chile, el Monte Fitz Roy fue señalado como otra de las maravillas argentinas. Sus imponentes agujas de granito y los paisajes que lo rodean lo vuelven un lugar soñado para escaladores y amantes de la naturaleza.

Un mapa diverso de belleza natural

Según la Inteligencia Artificial, estas siete maravillas resumen la riqueza natural de la Argentina: desde el calor húmedo de la selva misionera hasta los hielos eternos de la Patagonia, pasando por desiertos multicolores y montañas imponentes. Una muestra de la diversidad que posiciona al país como uno de los destinos más espectaculares del mundo.

