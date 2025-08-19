martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 11:34
Destinos.

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

La Inteligencia Artificial elaboró un listado de los lugares más instagrameables del país por sus características geográficas, paisajes y belleza.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

En tiempos donde la cámara del celular es casi tan importante como la valija, los viajeros no solo buscan paisajes para disfrutar, sino también escenarios que se transformen en las mejores postales para Instagram. La combinación de naturaleza, arquitectura y cultura convierte a varios rincones de la Argentina en auténticos imanes para los amantes de las redes sociales y la Inteligencia Artificial tiene sus preferidos.

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy
Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Norte argentino: Jujuy en el podio

El norte del país concentra algunos de los sitios más fotografiados. En Jujuy, el lugar que se destaca como uno de los más “instagrameables” es el Cerro de los Siete Colores, en Purmamarca. Su paleta natural de tonos rojizos, verdes y amarillos, junto con el pintoresco pueblo al pie del cerro, lo convierten en una de las imágenes más compartidas a nivel nacional e internacional.

Otros puntos del norte que también atraen las cámaras son la Quebrada de Humahuaca, el Hornocal o Cerro de los 14 Colores en Humahuaca, y las Salinas Grandes, todas postales que combinan belleza natural y mística cultural.

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy
Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Postales imperdibles del resto del país

  • Iguazú (Misiones): las Cataratas del Iguazú son un clásico mundial. Su imponencia y el entorno selvático generan fotografías únicas desde cualquiera de sus pasarelas.

  • Bariloche (Río Negro): el Cerro Campanario y el circuito de lagos son los puntos más retratados de la Patagonia.

  • El Calafate (Santa Cruz): el Glaciar Perito Moreno es uno de los escenarios más impactantes para redes sociales, con postales invernales y veraniegas por igual.

  • Buenos Aires: la Floralis Genérica, Caminito en La Boca y el Obelisco siguen siendo íconos urbanos que nunca faltan en Instagram.

  • Mendoza: los viñedos al pie de la Cordillera de los Andes y el Aconcagua ofrecen un combo perfecto de naturaleza y enoturismo.

La mejor época para retratarlos

Cada destino tiene su mejor momento:

  • En el norte argentino, los paisajes se lucen entre abril y noviembre, con cielos despejados y contrastes de colores más intensos.

  • En Misiones, las cataratas están más caudalosas en verano.

  • En la Patagonia, los lagos y montañas ofrecen postales diferentes según la estación: verde y floral en verano, nieve en invierno.

Viajar y compartir

Los destinos más instagrameables del país no solo son escenarios para la foto perfecta, también invitan a una experiencia sensorial completa. Ya sea en la altura de las montañas jujeñas, frente a un glaciar milenario o en medio de la selva misionera, cada rincón argentino ofrece un recuerdo imborrable que merece ser compartido.

